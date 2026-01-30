विज्ञापन
विशेष लिंक

7 साल की मोहब्बत को मिला अंजाम! पुलिस की पहल पर मंदिर में रचाई गई प्रेमी जोड़े की शादी

Bihar News: पटना के बिहटा में पुलिस की पहल पर प्रेमी जोड़े की शादी कराई गई. 7 साल से चले आ रहे प्रेम संबंध के बाद बाबा ब्रिटेश्वर नाथ मंदिर में दोनों ने वरमाला पहनाई, दोनों परिवार भी मौके पर मौजूद रहे.

Read Time: 2 mins
Share
7 साल की मोहब्बत को मिला अंजाम! पुलिस की पहल पर मंदिर में रचाई गई प्रेमी जोड़े की शादी
पुलिस की पहल पर मंदिर में रचाई गई प्रेमी जोड़े की शादी

पटना जिला के बिहटा थाना क्षेत्र में एक प्रेम कहानी का सुखद अंत हुआ. बिहटा थाना क्षेत्र के गुलटेरा बाजार स्थित बाबा ब्रिटेश्वर नाथ मंदिर में दो प्रेमी युगल ने विवाह रचाया. दोनों परिवारों की सहमति से यह शादी संपन्न हुई. पालीगंज थाना क्षेत्र के मिल्की गांव की रहने वाली ममता कुमारी ने बुधवार को पालीगंज थाना क्षेत्र मिल्की गांव के रवि रंजन कुमार के खिलाफ शिकायती पत्र बिहटा थाना में आकर दिया था.

Latest and Breaking News on NDTV

ममता कुमारी का आरोप था कि रवि रंजन कुमार ने उसे शादी का वादा किया था. दोनों के बीच 7 साल से प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन अब रवि रंजन कुमार शादी से मुकर रहा था.

Latest and Breaking News on NDTV

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और युवक को थाने बुलाया. गुरुवार को दोनों पक्षों की मौजूदगी में रवि रंजन कुमार और ममता कुमारी ने बिहटा थाना क्षेत्र के गुलटेरा बाजार बाबा ब्रिटेश्वर नाथ मंदिर में शादी कर ली. बिहटा थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि दोनों की सहमति से विवाह संपन्न हुआ.

Latest and Breaking News on NDTV

रवि रंजन कुमार ने प्राइवेट नौकरी करता है और ममता कुमारी अभी पढ़ाई कर रही हैं. दोनों की मुलाकात मेला घूमने करने के दौरान हुई थी. ममता कुमारी शादी के लिए रवि रंजन कुमार पर दबाव बना रही थी. रवि रंजन कुमार टालमटोल कर रहा था. इसी वजह से मामला पुलिस तक पहुंचा. पुलिस की पहल पर दोनों परिवारों की सहमति से विवाह सम्पन्न हुआ.

इनपुट: गौरव कुमार

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Love Marriage News, Police Arranged Marriage Bihar, Bihta Temple Marriage
Get App for Better Experience
Install Now