7 साल की मोहब्बत को मिला अंजाम! पुलिस की पहल पर मंदिर में रचाई गई प्रेमी जोड़े की शादी

पटना जिला के बिहटा थाना क्षेत्र में एक प्रेम कहानी का सुखद अंत हुआ. बिहटा थाना क्षेत्र के गुलटेरा बाजार स्थित बाबा ब्रिटेश्वर नाथ मंदिर में दो प्रेमी युगल ने विवाह रचाया. दोनों परिवारों की सहमति से यह शादी संपन्न हुई. पालीगंज थाना क्षेत्र के मिल्की गांव की रहने वाली ममता कुमारी ने बुधवार को पालीगंज थाना क्षेत्र मिल्की गांव के रवि रंजन कुमार के खिलाफ शिकायती पत्र बिहटा थाना में आकर दिया था.

ममता कुमारी का आरोप था कि रवि रंजन कुमार ने उसे शादी का वादा किया था. दोनों के बीच 7 साल से प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन अब रवि रंजन कुमार शादी से मुकर रहा था.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और युवक को थाने बुलाया. गुरुवार को दोनों पक्षों की मौजूदगी में रवि रंजन कुमार और ममता कुमारी ने बिहटा थाना क्षेत्र के गुलटेरा बाजार बाबा ब्रिटेश्वर नाथ मंदिर में शादी कर ली. बिहटा थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि दोनों की सहमति से विवाह संपन्न हुआ.

रवि रंजन कुमार ने प्राइवेट नौकरी करता है और ममता कुमारी अभी पढ़ाई कर रही हैं. दोनों की मुलाकात मेला घूमने करने के दौरान हुई थी. ममता कुमारी शादी के लिए रवि रंजन कुमार पर दबाव बना रही थी. रवि रंजन कुमार टालमटोल कर रहा था. इसी वजह से मामला पुलिस तक पहुंचा. पुलिस की पहल पर दोनों परिवारों की सहमति से विवाह सम्पन्न हुआ.

इनपुट: गौरव कुमार