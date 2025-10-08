विज्ञापन
बिहार के पटना में चल रही डबल डेकर बस, जानें कितना है किराया और क्या है रूट

Bihar Double-Decker Bus: बिहार के पटना में डबल डेकर बस की शुरुआत की गई है, फिलहाल इसे एक प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया है औ सफल होने पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी.

पटना में चलाई जा रही है डबल डेकर बस

Bihar Double-Decker Bus:  बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. यहां 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे. इसी बीच बिहार के लोगों को डबल डेकर बस की सौगात मिली है. पटना में इस बस सेवा की शुरुआत कुछ ही दिन पहले हुई. ये बिहार के लोगों के लिए एक नया अनुभव है, जिसे लेकर तमाम लोग काफी उत्साहित हैं. पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने इस डबल डेकर बस को हरी झंडी दिखाने का काम किया. आइए जानते हैं कि पटना में ये बस कहां से कहां तक चलेगी और इसका किराया कितना है. 

कहां तक चलेगी बस?

बिहार में अब तक डबल डेकर बस की सुविधा नहीं थी, यही वजह है कि यहां ज्यादातर लोगों ने अब तक इस तरह की किसी भी बस में सफर नहीं किया. इसीलिए दो मंजिला बस में पहली बार यात्रा करने और इससे जुड़ी तमाम जानकारियों को पाने के लिए लोगों में उत्सुकता नजर आ रही है. ये डबल डेकर बस दीघा घाट से पटना सिटी के कंगन घाट तक चलाई जा रही है. तमाम ऐतिहासिक भवनों के दर्शन आप इस दो मंजिला बस से कर सकते हैं. बताया गया है कि इस बस में एक गाइड भी होगा, जो लोगों को शहर और मशहूर जगहों की जानकारी देगा.  

मुंबई में चलने वाली डबल डेकर बस की तरह इस बस में भी ऊपर छत नहीं है, यानी ये बस ऊपर से पूरी खुली हुई होगी. यहां बैठकर पूरे शहर को आप अच्छी तरह देख सकते हैं और ये काफी खास अनुभव होगा. 

कितना है किराया?

अब पटना में डबल डेकर बस की सेवा शुरू हो चुकी है तो लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसका किराया कितना देना होगा. इस बस में एक तरफ का सफर करने का किराया सौ रुपये रखा गया है. यानी महज 100 रुपये देकर आप इस डबल डेकर बस में सवार हो सकते हैं और पूरे पटना शहर को एक अलग तरह से देख सकते हैं. 

कितनी डबल डेकर बस?

एक सवाल ये भी है कि पटना में कितनी डबल डेकर बसें चलाई जा रही हैं. फिलहाल एक ही डबल डेकर बस पटना शहर में देखने के लिए मिलेगी, अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो आगे बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी. यानी एक ही बस होने के चलते इसके टिकट को लेकर थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है. 

