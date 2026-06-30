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बिहार में शिक्षकों की नई ट्रांसफर नीति, अब योग्यता और जरूरत के आधार पर होंगे तबादले

बिहार सरकार ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से नई शिक्षक स्थानांतरण नीति लागू की है. अब शिक्षकों के तबादले पूरी तरह से ऑनलाइन, पारदर्शी और स्कूलों की आवश्यकता के आधार पर किए जाएंगे.

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बिहार में शिक्षकों की नई ट्रांसफर नीति, अब योग्यता और जरूरत के आधार पर होंगे तबादले
बिहार सरकार ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से नई शिक्षक स्थानांतरण नीति लागू की है.

Bihar News: बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर एक बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव किया है. अब मनमानी और सिफारिश का दौर खत्म होगा और शिक्षकों की नियुक्ति सीधे स्कूलों की जरूरत के आधार पर की जाएगी. नई नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के सुदूर इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों का उचित संतुलन बनाना है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे.

जरूरत के हिसाब से होगी स्कूलों में तैनाती

शिक्षा विभाग ने एक स्पष्ट कार्ययोजना तैयार की है. इसके तहत राज्य के हर स्कूल का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है. अब तबादले से पहले विभाग यह देखेगा कि किस विद्यालय में शिक्षकों की कितनी कमी है और कहां अतिरिक्त शिक्षक मौजूद हैं. नई नीति के तहत सबसे पहले उन स्कूलों को भरा जाएगा जहां शिक्षकों का घोर अभाव है. सरकार का स्पष्ट संदेश है कि प्राथमिकता छात्रों की पढ़ाई को दी जाएगी ताकि शिक्षण कार्य में कोई बाधा न आए.

पारदर्शी प्रक्रिया और ऑनलाइन आवेदन

भ्रष्टाचार और मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है. अब शिक्षकों को अपनी पसंद की जगह जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. यह व्यवस्था नियमों पर आधारित होगी, जिससे सिफारिशी तबादलों पर पूरी तरह रोक लग सकेगी. सरकार का मानना है कि इस डिजिटल प्रक्रिया से पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और योग्य शिक्षकों को उनकी मेहनत का उचित स्थान मिल सकेगा.

फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट वालों पर कार्रवाई

नई नीति का सबसे सख्त पहलू मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच है. अब तक कई मामलों में शिक्षकों ने बीमारी का हवाला देकर मनचाही जगह पोस्टिंग ली थी. सरकार अब ऐसे सभी मामलों की गहन जांच करेगी. यदि किसी शिक्षक का मेडिकल सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया, तो न केवल विभागीय कार्रवाई होगी बल्कि जरूरत पड़ने पर कानूनी शिकंजा भी कसा जाएगा.

दिव्यांग और जरूरतमंद शिक्षकों का ध्यान

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नीति किसी भी शिक्षक को प्रताड़ित करने के लिए नहीं है. जो शिक्षक वास्तव में गंभीर रूप से बीमार हैं या दिव्यांग हैं, उन्हें नियमों के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी. साथ ही, पति-पत्नी जो अलग-अलग जिलों में कार्यरत हैं, उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा. हालांकि, इसके लिए उन्हें वैध और पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.

छात्रों का भविष्य होगा सुरक्षित

हाल के वर्षों में बिहार में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है. नई नीति के माध्यम से इन शिक्षकों को सही स्थानों पर तैनात करके शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की कोशिश की जा रही है. सरकार को विश्वास है कि जब स्कूलों में शिक्षकों का समान वितरण होगा, तो बिहार के सरकारी स्कूलों का स्तर और बेहतर होगा.

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