बिहार NDA में बन गई सीटों पर बात, 101+100+26+7+6, ये रहा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला-सूत्र

बिहार चुनाव में एक महीने से भी कम समय बचा है. लेकिन अब तक एनडीए में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन सकी. सीटें फाइनल करने के लिए ही शनिवार को बिहार एनडीए के सभी नेता दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर जुटे हैं. नड्डा के आवास पर बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है. इस बैठक में अमित शाह, विनोद तावड़े,धर्मेंद्र प्रधान,सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल,नितिन नवीन,नित्यानंद राय समेत दूसरे तमाम बड़े नेता मौजूद हैं. सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 90 से 100 सीटों पर चर्चा चल रही है. वहीं सीटों का संभावित फॉर्मूला भी सामने आ गया है.

बिहार NDA में किसे मिलीं कितनी सीटें-सूत्र

JDU को 101 सीटें

बीजेपी को 100 सीटें

LJP को 26 सीटें

हम को 7 सीटें

RLM के 6 सीटें

3 सीटों पर बातचीत जारी है.

बीजेपी बिहार में 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव-सूत्र

पिछले लंबे समय से एनडीए में सीटों को लेकर बातचीत चल रही है. कभी चिराग तो कभी मांझी नहीं मान रहे. अब माना जा रहा है कि सभी दलों के बीच लगभग सहमति बन गई है. जल्द ही इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा. संभावित फॉर्मूले के मुताबिक, बीजेपी बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि अपने सहयोगी जेडीयू को 101 सीटें देगी.

कुछ सीटों पर घटक दलों के साथ तालमेल पर भी बातचीत चल रही है. बिहार में हारी हुई 35 सीटों को हासिल करने पर भी बीजेपी पूरा जोर लगाएगी, बैठक में इसकी रणनीति पर भी नेता चर्चा कर रहे हैं.

दिल्ली में होगी सीटों पर बात-उपेंद्र कुशवाहा

RLM प्रमुख उपेन्द्र कुशवाह भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि NDA के भीतर बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई है और मेरी पार्टी को कुछ सीटें दी जा रही हैं, ये गलत है. बातचीत अभी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है; यह जारी है. बीजेपी नेतृत्व द्वारा दी गई आगे की जानकारी के आधार पर वह दिल्ली जा रहे हैं. बातचीत दिल्ली में होगी; हम आपको बताएंगे कि क्या चर्चा होगी. सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि हमें कितनी सीटें चाहिए. जहां ज़रूरत होगी, हम वहां बैठकर चर्चा करेंगे.