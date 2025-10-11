विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार NDA में बन गई सीटों पर बात, 101+100+26+7+6, ये रहा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला-सूत्र

Bihar NDA Meeting: बिहार में हारी हुई 35 सीटों को हासिल करने पर भी बीजेपी पूरा जोर लगाएगी, बैठक में इसकी रणनीति पर भी चर्चा चल रही है.

Read Time: 3 mins
Share
बिहार NDA में बन गई सीटों पर बात, 101+100+26+7+6, ये रहा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला-सूत्र
बिहार NDA में सीट शेयरिंग का संभावित फॉर्मूला
  • बिहार चुनाव में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग पर अंतिम सहमति के लिए दिल्ली में बैठक चल रही है.
  • सूत्रों के मुताबिक NDA का सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आ गया है. बीजेपी ने JDU को ज्यादा सीटें दी हैं.
  • सूत्रों के अनुसार जेडीयू को 101, बीजेपी को 100, एलजेपी को 26 सीटें मिल सकती हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार चुनाव में एक महीने से भी कम समय बचा है. लेकिन अब तक एनडीए में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन सकी. सीटें फाइनल करने के लिए ही शनिवार को बिहार एनडीए के सभी नेता दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर जुटे हैं. नड्डा के आवास पर बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है. इस बैठक में अमित शाह, विनोद तावड़े,धर्मेंद्र प्रधान,सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल,नितिन नवीन,नित्यानंद राय समेत दूसरे तमाम बड़े नेता मौजूद हैं. सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 90 से 100 सीटों पर चर्चा चल रही है. वहीं सीटों का संभावित फॉर्मूला भी सामने आ गया है.

ये भी पढ़ें- किसको कितनी सीटें... दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में NDA उम्मीदवारों के नामों पर हो रहा मंथन

बिहार NDA में किसे मिलीं कितनी सीटें-सूत्र

JDU को 101 सीटें
बीजेपी को 100 सीटें
LJP को 26 सीटें
हम को 7 सीटें 
RLM के 6 सीटें
3 सीटों पर बातचीत जारी है.

बीजेपी बिहार में 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव-सूत्र

पिछले लंबे समय से एनडीए में सीटों को लेकर बातचीत चल रही है. कभी चिराग तो कभी मांझी नहीं मान रहे. अब माना जा रहा है कि सभी दलों के बीच लगभग सहमति बन गई है. जल्द ही इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा. संभावित फॉर्मूले के मुताबिक, बीजेपी बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी,  जबकि अपने सहयोगी जेडीयू को 101 सीटें देगी.

कुछ सीटों पर घटक दलों के साथ तालमेल पर भी बातचीत चल रही है. बिहार में हारी हुई 35 सीटों को हासिल करने पर भी बीजेपी पूरा जोर लगाएगी, बैठक में इसकी रणनीति पर भी नेता चर्चा कर रहे हैं. 

दिल्ली में होगी सीटों पर बात-उपेंद्र कुशवाहा

RLM प्रमुख उपेन्द्र कुशवाह भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा  रहा है कि NDA के भीतर बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई है और मेरी पार्टी को कुछ सीटें दी जा रही हैं, ये गलत है. बातचीत अभी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है; यह जारी है. बीजेपी नेतृत्व द्वारा दी गई आगे की जानकारी के आधार पर वह दिल्ली जा रहे हैं. बातचीत दिल्ली में होगी; हम आपको बताएंगे कि क्या चर्चा होगी. सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि हमें कितनी सीटें चाहिए. जहां ज़रूरत होगी, हम वहां बैठकर चर्चा करेंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Chunav 2025, Bihar Assembly Election 2025, Bihar NDA, Bihar NDA Meeting For Upcoming Polls, JP Nadda
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com