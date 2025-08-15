बिहार: स्टेडियम में झंडा फहराने पहुंचे थे डिप्टी CM विजय सिन्हा, अचानक बहोश होकर गिरने लगीं छात्राएं

बिहार के मुजफ्फरपुर में ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान अचानक अफरातफरी मच गई. दरअसल स्काउट गाइड परेड में शामिल होने पहुंची कुछ छात्राएं बेहोश (Student Faint IN Muzaffagar) हो गई थीं. ये छात्राएं नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचीं थीं. उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को स्टेडियम में झंडा फहराना था. लेकिन कार्यक्रम से पहले ही लाइन में खड़ी कई छात्राएं बेहोश हो गईं और वहां हंगामा मच गया.

सभी को आनन- फानन में सभी को अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल उनकी हालत ठीक है. दरअसल नेहरू स्टेडियम में तेज धूप होने की वजह से झंडा रोहण कार्यक्रम से पहले ही वहां मौजूद छात्राएं बेहोश हो गईं.

वहां मौजूद लोगों के मुताबिक परेड के दौरान ही छात्राएं एक के बाद एक बेहोश होने लगीं. मामला गंभीर होते देख पुलिस और मेडिकल टीम तुरंत एक्टिव हो गई. उन्होंने तुरंत बेहोश छात्राओं को एम्बुलेंस से मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल पहुंचाया. जानकारी के मुताबिक सुबह से लड़कियां धूप और उमस में रहर्सल कर रही थीं. जिसकी वजह से उनको थकान और डिहाइड्रेशन हो गया और वह गिर पड़ीं. हालांकि अब उनकी हालात स्थिर बताई जा रही है.