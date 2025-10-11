विज्ञापन
बिहार महागठबंधन में बनी बात, आ गया सीट शेयरिंग फॉर्मूला! देखें RJD-कांग्रेस के पास कितनी सीटें

RJD Seat Sharing Formula: सीमांचल की एक-दो सीटों को लेकर भी कांग्रेस और आरजेडी में उलझन है. आरजेडी के रवैए से कांग्रेस असहज है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं है.

बपबिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय.
  • बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है-सूत्र
  • आरजेडी को 134-135, कांग्रेस को 54-55, माले को 21–22 सीटें मिल सकती हैं-सूत्र
  • तेजस्वी को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने के साथ तीन उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना है.
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है. इंडिया गठबंधन में भी अब तक सीटों पर मुहर नहीं लगी थी. लेकिन अब सभी दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है. सूत्रों के मुताबिक अंतिम चरण की बातचीत का फॉर्मूला तय हो गया है. आरजेडी, कांग्रेस समेत अन्य दलों के खाते में कितनी सीटें आएंगी, ये तय हो गया है.

ये भी पढ़ें- बिहार NDA में बन गई सीटों पर बात, 101+100+26+7+6, ये रहा सीट शेयरिंग का संभावित फॉर्मूला

महागठबंधन सीट शेयरिंग फॉर्मूला- सूत्र

  • RJD : 134-35
  • INC : 54-55
  • CPI ML : 21-22
  • CPI : 6
  • CPI : 4
  • VIP : 15-16
  • JMM, RLJP, IIP को मिलाकर : 6-7

तेजस्वी हो सकते हैं महागठबंधन के सीएम फेस

सूत्रों के मुताबिक, महागठबंधन तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित करने के साथ ही तीन उप मुख्यमंत्रियों का ऐलान भी कर सकता है. शनिवार रात इस पर आपसी सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी. अगर बात बनी तो रविवार सुबह वरना मंगलवार को इसका आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है.

महागठबंधन में  95% सीटों पर बनी बात- सूत्र

सूत्रों के मुताबिक, महागठबंधन में करीब एक दर्जन सीटों को छोड़कर 95% सीटों पर बात बन गई है. संख्या से ज़्यादा सीटों की अदलाबदली पर पेंच फंसा हुआ है.  कांग्रेस की सीट पर आरजेडी ने दावा किया है. वहीं बदले में  बिस्फी सीट मांगी है, जो आरजेडी की सीट है. 

इन सीटों पर RJD-कांग्रेस और माले का दावा

कांग्रेस की परंपरागत सीट कहलगांव (भागलपुर) पर आरजेडी अपना दावा कर रही है. वहीं कांग्रेस की बेनीपट्टी (मधुबनी) सीट पर माले ने दावा किया है. बाराचट्टी (गया) आरजेडी की सीट है, लेकिन माले जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष धनंजय को यहां से लड़वाना चाहती है. 

 माले अपने कोटे की औराई–गायघाट (मुजफ्फरपुर) सीट को छोड़ना चाहती है, लेकिन इसपर कांग्रेस और वीआईपी दोनों का दावा है. वह इसके बदले माले गायाघाट सीट चाहती है, जहां से आरजेडी के विधायक हैं. सीमांचल की एक-दो सीटों को लेकर भी कांग्रेस और आरजेडी में उलझन है. आरजेडी के रवैए से कांग्रेस असहज है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं है.
 

