अजब-गजब बिहार! लोगों को जागरूक करने जब खुद सड़क पर उतरे 'यमराज' और 'चित्रगुप्त'

बिहार के कटिहार में उस वक्त लोग हैरान रह गए जब सड़क पर अचानक पुलिस की जगह यमराज और चित्रगुप्त नजर आए. यमराज ने बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के चल रहे लोगों को रोककर न सिर्फ ट्रैफिक नियम समझाए बल्कि नियमों का पालन करने वालों को लंबी उम्र का आशीर्वाद भी दिया. वहीं ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा आपकी एक लापरवाही पर सीधे मुझे लेने आना पड़ेगा. यमराज और चित्रगुप्त को देखकर पहले तो लोग डर गए लेकिन अगले ही पल मामला साफ हो गया कि ये सड़क सुरक्षा को लेकर चलाया जा रहा एक अनोखा जागरूकता अभियान था.

यमराज ने समझाए ट्रैफिक नियम

कटिहार में जनवरी माह को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है. जिला परिवहन पदाधिकारी सुबीर रंजन के नेतृत्व में पूरे जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. कटिहार में संदेश बिल्कुल साफ है नियम मानिए, सुरक्षित रहिए, वरना यमराज खुद रास्ता रोक सकते हैं.

ट्रैफिक नियमों का पालन करो

यमराज बने शख्स ने कहा,"हम लोग यातायात सुरक्षा को देखते हुए लोगों को जागरूक करते हैं कि आप हेलमेट का प्रयोग करें और स्पीड कम रखें. अगर आप चारपहिया वाहन चलाते हैं तो अपनी सीट बेल्ट जरूर लगाए और ट्रैफिक नियम का पालन करें. दोपहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहने. मैं कटिहार के बाइक वालों से अपील करता हूं कि आप घर से 10 कदम की दूरी के लिए भी निकालते हैं तो हेलमेट का उपयोग जरूर करें. अनहोनी की कोई गति रेखा नहीं होती, न कोई समय होता है. इसलिए हेलमेट का उपयोग जरूर करें नहीं तो मैं आपको हर लूंगा और यमलोक लेकर चला जाऊंगा."

हेलमेट और सीटबेल्ट जरूर लगाएं

कटिहार के परिवहन पदाधिकारी सुबीर रंजन ने कहा कि यह विशेष अभियान जनता में जागरूकता लाने के लिए चलाया जा रहा है. यह सरकार की तरफ से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के तहत की जा रही पहल है. लोग सड़क पर चले तो तो हेलमेट का यूज करें , सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ट्रैफिक और परिवहन नियमों का पालन करें ताकि जान सुरक्षित रहे. उन्होंने कहा कि अभी देखा जा रहा है कि सड़क पर दुर्घटना बढ़ रही है उसी में कमी लाने के मकसद से हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, पूरा परिवहन विभाग लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है.

