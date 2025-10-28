रेस्टोरेंट में भाई-बहन से बहस करने वाले बिहार पुलिस अफसर को क्या सजा मिली?

बिहार के कटिहार जिले के बारसोई थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट के अंदर खाने आए भाई-बहन के साथ थानेदार द्वारा अभद्र व्यवहार और बहस किए जाने का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद, पुलिस की छवि धूमिल करने और कर्तव्यहीनता के आरोप में बारसोई के थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

क्या है पूरा मामला?

घटना 24 अक्टूबर 2025 की रात की है. बारसोई थाना क्षेत्र स्थित रासचौक के निकट BR-11 रेस्टोरेंट में थानाध्यक्ष दल-बल के साथ एक गुप्त सूचना के आधार पर जांच के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान, सालमारी से आए एक भाई-बहन इस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे.

थानेदार ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी, जिसके चलते युवक और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. विवाद की आवाज सुनकर रेस्टोरेंट के संचालक तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस और भाई-बहन को समझा-बुझाकर किसी तरह मामला शांत कराया.

‘बहन है मेरी...' लड़के का जवाब सुनकर भड़के थानाध्यक्ष



बिहार के कटिहार जिले के बारसोई रास चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में भाई-बहन खाने के लिए गए थे. इसी दौरान बारसोई थानाध्यक्ष वहां पहुंच गए और वर्दी की धौंस दिखाते हुए बहुत ही गलत तरीके से युवक से पूछा कि ये कौन है? इस पर युवक ने कहा… pic.twitter.com/fTxQ6ZvtQV — NDTV India (@ndtvindia) October 28, 2025

पूर्व एमएलसी के पोता-पोती थे भाई-बहन

मिली जानकारी के अनुसार, जिस भाई-बहन के साथ थानेदार की नोकझोंक हुई थी, वे पूर्व एमएलसी मोहनलाल अग्रवाल के पोता एवं पोती हैं. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसने पुलिस के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े किए.

मामले की गंभीरता को देखते हुए, बारसोई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने एक बयान जारी कर घटना की पुष्टि की और बताया कि इस मामले में बारसोई थानाध्यक्ष राम चंद्र मंडल को शो-कॉज (कारण बताओ नोटिस) जारी किया गया था और आगे की कार्रवाई की बात कही गई थी.

थानाध्यक्ष निलंबित

मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस उपाधीक्षक, (मुख्यालय) कटिहार द्वारा इसकी विस्तृत जांच कराई गई. जांच के दौरान यह पाया गया कि थानाध्यक्ष बारसोई द्वारा रेस्टोरेंट में बैठे व्यक्तियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था. उनका यह कृत्य कर्तव्यहीनता और मनमानोपन को दर्शाता है. इस व्यवहार से पुलिस की छवि धूमिल हुई है.

जांच रिपोर्ट के आधार पर, उच्चाधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लिया और थानाध्यक्ष राम चंद्र मंडल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. आगे की विभागीय कार्रवाई जारी है. यह कार्रवाई पुलिस अधिकारियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि वे जनता के साथ मर्यादापूर्ण व्यवहार करें.