नक्सल मुक्त हुआ बिहार! 3 लाख के इनामी नक्सली सुरेश कोड़ा ने किया सरेंडर, 60 मामलों में था आरोपी

31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने की सरकार की मुहिम को आज बिहार से बड़ा हासिल हुआ है. बिहार में 3 लाख के इनामी नक्सली सुरेश कोड़ा ने सरेंडर कर दिया है. सुरेश कोड़ा लंबे समय तक बिहार के जेबी जोन में नक्सलियों का सबसे बड़ा कमांडर था. कोड़ा के सरेंडर को

मुंगेर, लखीसराय, जमुई और झारखंड से सटे इलाकों में एक बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है. सुरेश कोड़ा 60 मामलों का आरोपी था. सुरेश कोड़ा के पास से इंसास, एके 47, एके 56 रायफल बरामद की गई है. इसके अलावा 10 मैगजीन और 505 कारतूस भी मिला है.

25 साल से फरार चल रहा था सुरेश कोड़ा

मालूम हो कि सुरेश पिछले 25 सालों से फरार चल रहा था. मुंगेर, लखीसराय, जमुई और झारखंड के इलाके में यह सक्रिय था. दर्जनों पुलिस मुठभेड़ में यह बचकर निकल गया था. इस पर हत्या, अपहरण और लेवी वसूली के मामले दर्ज हैं. 2018 में सुरेश कोड़ा ने एसएसबी जवान की हत्या की थी. इसी साल 8 मजदूरों को अगवा कर लिया था.

कई जनप्रतिनिधियों पर हमले का आरोपी है सुरेश कोड़ा

2022 में नक्सल विरोधी अभियान में लगे जवानों पर गोलीबारी भी की थी. इसके अलावा कई जनप्रतिनिधियों की हत्या का भी इस पर आरोप है. बिहार पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया कि 3 लाख के इनामी एवं कुख्यात नक्सली सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकीम ने अवैध हथियार एवं गोली के साथ बिहार STF एवं पुलिस उप-महानिरीक्षक, मुंगेर के समक्ष सरेंडर किया है.

सुरेश कोड़ा के सरेंडर पर पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट.

आत्मसमर्पण के दौरान बरामद हथियार व सामग्री

सुरेश कोड़ा के सरेंडर के दौरान उससे 2 इंसास रायफल, 1 AK-47 रायफल, 1 AK-56 रायफल, कुल 505 कारतूस(INSAS–215, SLR–197, AK 47–93), 10 मैगजीन बरामद हुआ है.

सरेंडर के बाद सुरेश कोड़ा और उसके परिवार को बिहार सरकार की तरफ निम्न सुविधाएं दी जाएगी.

1. सरकार द्वारा घोषित 3,00,000/- रुपए का इनाम.

2. आत्मसमर्पण उपरांत 5,00,000/- रुपए की प्रोत्साहन राशि.

3. 3,60,000/- रुपये रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण भत्ता (36 माह तक 10,000/- रुपए प्रतिमाह).

4. प्रत्यर्पित हथियारों हेतु कुल 71,515/- रुपए की प्रोत्साहन राशि.



