नीतीश असली विनर, चिराग की लौ कम, कांग्रेस को भी नुकसान... बिहार एक्जिट पोल की बड़ी बातें

एग्जिट पोल में सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार बीजेपी से आगे निकल सकते हैं. यानी उनका कद बीजेपी से बड़ा हो जाएगा. वह बड़े भाई की भूमिका में होंगे. मैट्रिज के एग्जिट पोल के मुताबिक जेडीयू को अधिकतम 67-75 तो, बीजेपी को 65-73 सीटें मिल सकती हैं. अगर ऐसा है तो नीतीश के पक्ष में जमकर लहर चली है.

  • बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की सरकार बनने की संभावना अधिकतर एक्जिट पोल्स में जताई गई है
  • जेडीयू को 67 से 75 सीटें मिलने का अनुमान है जबकि बीजेपी को 65 से 73 सीटें मिल सकती हैं
  • चिराग पासवान की पार्टी को इस बार केवल 6 से 7 सीटें मिलने की संभावना है जो पिछली बार से कम है
नई दिल्‍ली:

Bihar Exit Polls बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है. लगभग सभी एक्जिट पोल इसी ओर इशारा कर रहे हैं. एक्जिट पोल की मानें तो इस बार आई बंपर वोट की बहार में नीतीश जमकर झूमेंगे. उनकी पार्टी जेडीयू को सबसे ज्यादा फायदा होगा. एनडीए में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन सकती है. जेडीयू को अधिकतम 67-75 तो, बीजेपी को 65-73 सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं,  कांग्रेस की सीटें भी काफी घटने का अनुमान जाहिर किया गया है. कम शब्दों में एग्जिट पोल का निचोड़ यह है कि... 

  • 1- सरकार बंपर बहुमत से एनडीए की बन सकती है.
  • 2- एनडीए के अंदर जेडीयू नंबर 1 और बीजेपी नंबर 2 पर रहेगी.
  • 3- प्रशांत किशोर की हीरो नहीं, जीरो पर रहेंगे.
  • 4- बिहार में चिराग के अरमान फिलहाल परवान नहीं चढ़ेंगे.     

बिहार में EXIT POLLS के नतीजे

EXIT POLLNDAमहागठबंधनजनसुराज पार्टीअन्य
चाणक्य स्ट्रैटजीज130-138100-1080-03-5
दैनिक भास्कर145-16073-910-35-7
DV रिसर्च137-15283-982-41-8
JVC135-15088-1030-13-6
Matrize147-16770-900-22-8
P-मार्क142-16280-981-40-3
पीपल इनसाइट्स133-14887-1020-23-6
पीपल पल्स133-15975-1010-52-8
पोल ऑफ पोल्स1479015

चिराग की लौ हो रही कम

एक्जिट पोल में चिराग को 6-7 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है. पिछली बार चिराग ने अलग चुनाव लड़ा था. उससे नीतीश की पार्टी जेडीयू को नुकसान हुआ था, लेकिन आरजेडी को फायदा हुआ था. असर यह हुआ था कि आरजेडी और बीजेपी टक्कर में आ गई थीं. इस बार चिराग के एनडीए में आने से इसका सीधा फायदा जेडीयू को होता दिख रहा है. 

प्रशांत किशोर हो जाएंगे फेल 

प्रशांत किशोर को बिहार में एक्स फैक्टर कहा जा रह था, लेकिन एग्जिट पोल की भविष्यवाणी बता रही है कि यह बस शोर था, नतीजे वैसे नहीं आएंगे.उनकी जन सुराज पार्टी को 0-2 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया गया है. 
   

नीतीश असली विनर

एग्जिट पोल में सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार बीजेपी से आगे निकल सकते हैं. यानी उनका कद बीजेपी से बड़ा हो जाएगा. वह बड़े भाई की भूमिका में होंगे. मैट्रिज के एग्जिट पोल के मुताबिक जेडीयू को अधिकतम 67-75 तो, बीजेपी को 65-73 सीटें मिल सकती हैं. अगर ऐसा है तो नीतीश के पक्ष में जमकर लहर चली है. महिलाओं की कतारें नीतीश के लिए लगी थीं. पिछली बार जेडीयू की 43 सीटें थीं. इस बार बीजेपी और जेडीयू बराबर 101-101 सीटों पर लड़े. लेकिन जेडीयू ने अपने प्रदर्शन को पिछली बार से कहीं बेहतर किया है.

बीजेपी को होता दिख रहा नुकसान 

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी और जेडीयू ने 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ा था. बीजेपी को उम्‍मीद थी कि पिछली बार की तरह इस बार भी वह बिहार में जेडीयू से ज्‍यादा सीटें हासिल करेगी. लेकिन एग्जिट पोल कुछ और ही तस्‍वीर दिखा रहे हैं. जेडीयू को एग्जिट पोल में जहां लगभग 20 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है. वहीं, बीजेपी को 10-15 सीटों का घाटा होता दिख रहा है. बीजेपी ने पिछले चुनाव में 74 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार 65-73 सीटें मिलती नजर आ रही हैं. 

असदुद्दीन ओवैसी भी फुस्‍स 

असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस चुनाव में बड़े-बड़े दावे किये. सीमांचल से मुख्‍यमंत्री बनने का सपना भी देखा. लेकिन एग्जिट पोल में एआईएमआईएम को पिछली बार के मुकाबले 4 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है. ओवैसी की पार्टी को 2020 के चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. लेकिन इस बार एग्जिट पोल में एआईएमआईएम को सिर्फ एक सीट मिलती नजर आ रही है. 

कांग्रेस को भारी नुकसान 

एग्जिट पोल्‍स में कांग्रेस को इस बार भारी नुकसान होता नजर आ रहा है. पिछले चुनाव में कांग्रेस को 19 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. लेकिन इस बार एग्जिट पोल्‍स कांग्रेस के खाते में सिर्फ 10 से 12 सीटें आती हुई दिखा रहे हैं. 

