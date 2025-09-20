'जो बहन का अपमान करेगा, उस पर सुदर्शन चक्र चलेगा', बहन रोहिणी के सपोर्ट में खड़े हुए तेज प्रताप

बागी तेवर में नजर आ रहीं लालू की बेटी रोहिणी आचार्या को बड़े भाई तेज प्रताप का साथ मिला है. रोहिणी आचार्या के सोशल मीडिया पोस्ट और मीडिया में चल रही खबरों के बीच तेज प्रताप ने कहा, 'बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा.' दरअसल शनिवार को रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट पर तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया. तेज प्रताप ने कहा कि हमारी बहन पूजनीय हैं, बहन ने जो बातें रखी है, उससे हम सहमत हैं. उन्होंने ट्वीट किया अपनी बातों को रखने का काम किया, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सच्चाई है, तभी उन्होंने इस बात को रखा है.

मेरी बहन जो कह रही है, बिल्कुल सही कह रही हैः तेज प्रताप

तेज प्रताप ने आगे कहा कि रोहिणी आचार्य के गोद में हम खेले हैं. जो बात हमारी बहन कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही है. सच्चाई है एक महिला होने के नाते, एक बहन होने के नाते, हमारी बहन ने सराहनीय काम किया है. उसने जो कुछ किया वो शायद ही कोई बेटी कर सकती है.

खुद को कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन बताते थे तेज प्रताप

इसके बाद तेज प्रताप ने चेतावनी वाले लहजे में कहा- हमारी बहन का का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा. मालूम हो कि तेज प्रताप पहले खुद को कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन कह चुके हैं. हालांकि पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे हैं.

गठबंधन बनाने के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि बिहार गठबंधन बन गया है. हमारे टीम से जुड़े लोग लड़ाई लड़ने में लगे है. प्रशांत किशोर के बयान पर तेज प्रताप ने कहा कि किसका पर्दाफाश कर रहा है? सब नेता पर्दाफाश करता है.

पप्पू यादव बोले- लालू की सहमति के बिना रोहिणी ऐसा नहीं कर सकतीं

दूसरी ओर रोहिणी आचार्य के मामले पर पप्पू यादव का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, 'लालू यादव की सहमति के बिना रोहिणी ऐसा नहीं कर सकतीं, भले मौन सहमति हो. पूर्णिया सांसद ने आगे कहा कि जो भी हो रहा है, वह समाज के लिए अच्छा नहीं हो रहा है.'

