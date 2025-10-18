विज्ञापन
बिहार चुनाव: ये कैसा गठबंधन! साथ-साथ भी दूर-दूर भी, 8 सीटों पर महागठबंधन के कैंडिटेट आमने-सामने

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है. यही वजह है कि कई सीटों पर महागठबंधन के दलों ने एक दूसरे के सामने ही अपने उम्मीदवार उतार दिए.

बिहार चुनाव में महागठबंधन में नहीं सुलझी सीटों की गुत्थी
पटना:

हम साथ होकर भी अलग-अलग लगते हैं... ये वो कहावत है जो इन दिनों बिहार चुनाव में महागठबंधन के दलों पर मुफीद बैठता है. हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं. बिहार चुनाव के पहले चरण के तहत 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के दलों ने एक दूसरे के खिलाफ ही उम्मीदवार उतारे थे. हालांकि, अब नौबत नाम वापस लेने तक की आ गई है. हम आपको पहले चरण के चुनाव के तहत उन 8 सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां महागठबंधन के अलग-अलग दलों ने एक दूसरे के सामने ही उम्मीदवार उतार दिए. 

मसलन, बिहार के वैशाली विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अजय कुशवाहा को मैदान में उतारा, इसी सीट से कांग्रेस ने संजीव कुमार को टिकट दे दिया. इसी तरह तारापुर सीट से RJD ने अरुण शाह पर दांव लगाया तो महागठबंधन के दूसरे दल VIP ने सकलदेव बिंद को अपना उम्मीदवार बना दिया. बछवाड़ा सीट से सीपीआ और कांग्रेस ही आमने सामने दिखी. यहां से सीपीआई ने जहां अवधेश राय को मैदान में उतारा तो वहीं कांग्रेस ने गरीब दास को टिकट दे दिया.वहीं, दरभंगा के गौरा बौराम सीट पर RJD ने अफजल अली के सामने VIP ने संतोष सहनी को मैदान में उतार दिया.

लालगंज, कहलगांव, राजापाकड़, रोसड़ा की सीट पर RJD, कांग्रेस और सीपीआई ने एक दूसरे के सामने अपने-अपने उम्मीदवार उतार दिए. लालगंज से RJD ने शिवानी शुक्ला को टिकट दिया वहीं कांग्रेस ने इस सीट से आदित्य राजा को अपना उम्मीदवार बनाया. इसी तरह कहलगांव  सीट पर RJD ने रजनीश यादव को मौका दिया वहीं इस सीट से कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को टिकट दिया है.

राजापाकड़ सीट से सीपीआई ने मोहित पासवान को उम्मीदवार बनाया तो कांग्रेस ने उनके सामने प्रतिमा दास को टिक दे दिया. यही हाल रोसड़ा सीट का भी है. यहां से सीपीआई ने लक्ष्मण पासवान को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने बीके रवि पर दाव खेला है.  हालांकि, इनमें से अब कई सीटों पर नामांकन होने के बाद उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की चर्चा हो रही है. नाम वापस होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर किसी पार्टी ने अपने गठबंधन की दूसरी पार्टियों के लिए कौन सी सीट छोड़ी है. 

