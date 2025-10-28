बिहार चुनाव के लिए NDA का घोषणापत्र कब होगा जारी? इन मुद्दों पर हो सकता है फोकस

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को महागठबंधन ने 'बिहार का तेजस्‍वी प्रण' शीर्षक से अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. अब एनडीए भी जल्‍द ही अपना घोषणापत्र जारी कर सकता है. भाजपा सूत्रों के मुताबिक, बिहार के लिए एनडीए के साझा एजेंडा फॉर गवर्नेंस को अंतिम रूप दिया जा रहा है. साथ ही एनडीए घटक दलों के अपने घोषणापत्र के साथ साझा एजेंडा भी जारी करेगा. भाजपा अगले सप्ताह पटना में अपना घोषणापत्र जारी कर सकती है. हालांकि सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस घोषणापत्र में कौनसे वादे किए जाएंगे.

भाजपा सूत्रों के अनुसार, पहले चरण के मतदान से पहले घोषणापत्र जारी किया जाएगा. इसमें रोजगार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगीकरण पर जोर दिया जाएगा.

एक करोड़ युवाओं को नौकरी-रोजगार का वादा!

साथ ही उन्‍होंने बताया कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा होगा. इसके लिए विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में नए पद सृजित किए गए हैं और वहां बहाली होगी. साथ ही घोषणापत्र में राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाने का वादा किया जाएगा.

सूत्रों के मुताबिक, ‘मेक इन इंडिया' के तहत रक्षा मंत्रालय और रक्षा हथियारों के उत्पादकों से समन्वय कर बिहार में रक्षा उपकरणों और हथियारों के निर्माण के लिए बिहार डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना करने का वादा किया जा सकता है.

AI और सेमीकंडक्टर विनिर्माण का भी हो सकता है वादा

साथ ही उड़ीसा, कर्नाटक और गुजरात की तर्ज पर बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों के क्लस्टर की स्थापना करने की बात भी हो सकती है.

इसके लिए केन्द्र सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से जुड़कर बिहार में भी चिप निर्माण, पैकेजिंग और डिजाइन यूनिट आदि स्थापित की जाएगी.

भारत सरकार के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां यथा महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न उपक्रमों के माध्यम से बिहार में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना जैसे वादे भी होंगे.

सूत्रों के मुताबिक, बिहार के उद्यमी और निवेशक जो देश के विभिन्न राज्यों में सफलतापूर्वक उद्योग चला रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित कर राज्य में निवेश हेतु प्रोत्साहित करने का वादा किया जाएगा. इसी तरह चिकित्सा सुविधाओं और महिलाओं के लिए कई नई योजनाओं का वादा भी होगा.

अपने घोषणापत्र में एनडीए इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा तो वंचित वर्ग के लिए कुछ नई पहल का वादा भी किया जा सकता है.