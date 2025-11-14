विज्ञापन
जेल का फाटक टूटेगा... मोकामा में अनंत सिंह के समर्थन में लगे पोस्टर

अनंत सिंह का मोकामा विधानसभा सीट पर गहरा प्रभाव रहा है; वह 28 आपराधिक मामलों के साथ इस सीट से पांच बार जीत चुके हैं. उन्होंने 2005 और 2010 में जेडीयू के टिकट पर जीत दर्ज की थी.

Read Time: 3 mins
  • मोकामा सीट पर अनंत सिंह इस बार जेल में होने के बावजूद जेडीयू के उम्मीदवार हैं और समर्थकों में उत्साह है.
  • अनंत सिंह को जन सुराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
  • अनंत सिंह ने मोकामा सीट से पांच बार जीत हासिल की है और उनके खिलाफ 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं
पटना:

मोकामा विधानसभा सीट पर इस बार का चुनाव परिणाम बेहद दिलचस्प होने वाला है, जहां जनता दल यूनाइटेड (JDU) के उम्मीदवार अनंत सिंह एक हत्या के मामले में गिरफ्तार होने के बाद जेल में हैं. चुनाव नतीजों से पहले ही उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनके समर्थक काफी उत्साहित हैं, जिसका अंदाजा उन पोस्टरों से लगाया जा सकता है जिनमें लिखा है, "जेल का फाटक टूटेगा, हमारा शेर छूटेगा."

गिरफ्तारी और हत्या का मामला
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू से टिकट पाने वाले बिहार के इस राजनीतिक दिग्गज को जन सुराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के सिलसिले में 2 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था. गैंगस्टर से राजनेता बने यादव, जो पहले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से जुड़े थे, इस विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के टिकट पर लड़ रहे प्रियदर्शी पीयूष के लिए प्रचार कर रहे थे जब उनकी हत्या हुई. पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्तिकेय शर्मा के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि यादव की मौत हृदय और फेफड़ों में किसी कठोर और कुंद पदार्थ से चोट लगने के कारण हृदय गति रुकने से हुई थी.

अनंत सिंह: बदलती निष्ठा और आपराधिक इतिहास

अनंत सिंह का मोकामा विधानसभा सीट पर गहरा प्रभाव रहा है; वह 28 आपराधिक मामलों के साथ इस सीट से पांच बार जीत चुके हैं. उन्होंने 2005 और 2010 में जेडीयू के टिकट पर जीत दर्ज की थी. हालांकि, 2015 में, जब नीतीश कुमार ने राजद से गठबंधन किया, तो सिंह ने जेडीयू छोड़ दी और निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार को हराया. 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले वह राजद में शामिल हो गए और एक बार फिर विजयी हुए. 2022 में, उन्हें एक हथियार मामले में दोषी ठहराया गया और उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई, जिसके बाद उनकी पत्नी नीलम देवी ने उपचुनाव लड़ा और मोकामा सीट बरकरार रखी. अब, अनंत सिंह एक बार फिर जेडीयू में वापस आ गए हैं.

मोकामा चुनाव 2024: मुख्य दावेदार और पिछला परिणाम
मोकामा विधानसभा सीट पर पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान हुआ था. इस सीट से शीर्ष तीन उम्मीदवार हैं: जेडीयू के अनंत कुमार सिंह, जन सुराज पार्टी के प्रियदर्शी पीयूष और राजद की वीणा देवी. पिछले विधानसभा चुनाव में, राजद के टिकट पर लड़ते हुए अनंत कुमार सिंह 35,757 मतों के भारी अंतर से जीते थे, जबकि जेडीयू के राजीव लोचन नारायण सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

Mokama Assembly Seat, Bihar Elections 2025, Bihar Election Result, Anant Singh, Anant Singh Result
