Bihar Elections Live: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान होने के बाद अब पार्टियां जोरों-शोरों से दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार में जुट गई है. शनिवार को पीएम मोदी, तेजस्वी यादव, अमित शाह सहित कई नेता चुनावी रैली करने वाले हैं. पीएम मोदी की सुबह 11 बजे -सीतामढ़ी और दोपहर 1 बजे बेतिया में चुनावी रैली है. इसी बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से वोट चोरी को लेकर आए बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी को बिहार के ‘ब' की भी समझ नहीं है, इसलिए चुनाव के बीच कुछ भी गैर-जिम्मेदाराना बयान दिए जा रहे हैं. उनके बयानों का खामियाजा महागठबंधन के उनके साथी दलों को उठाना पड़ता है.

