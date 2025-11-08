विज्ञापन
विशेष लिंक
28 minutes ago

Bihar Elections Live: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान होने के बाद अब पार्टियां जोरों-शोरों से दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार में जुट गई है. शनिवार को पीएम मोदी, तेजस्वी यादव, अमित शाह सहित कई नेता चुनावी रैली करने वाले हैं. पीएम मोदी की सुबह 11 बजे -सीतामढ़ी और दोपहर 1 बजे  बेतिया में चुनावी रैली है. इसी बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से वोट चोरी को लेकर आए बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी को बिहार के ‘ब' की भी समझ नहीं है, इसलिए चुनाव के बीच कुछ भी गैर-जिम्मेदाराना बयान दिए जा रहे हैं. उनके बयानों का खामियाजा महागठबंधन के उनके साथी दलों को उठाना पड़ता है.

Bihar Elections Live Updates:

Nov 08, 2025 06:52 (IST)
Link Copied
Share

Bihar Live Updates: आज जानें कहां-कहां है रैली

पीएम की रैली

• 11:00 बजे--सीतामढ़ी

• दोपहर 1:00 बजे - बेतिया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

• 11:15- गोरेलाल मेहता कॉलेज मैदान, बनमनखी (पूर्णिया) बाबा और वसुधा इस रैली को कवर करेंगे

• 12:45 - ट्रेनिंग कॉलेज मैदान, मुसापुर, कोरहा (कटिहार)

• 2:15 - लखी चंद साहू सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैदान, निर्मली, सिमराही (सुपौल)

रक्षा मंत्री,राजनाथ सिंह

• 12:25 अपराह्न - काराकाट

• 1:45 अपराह्न - दिनारा

• 3:05 अपराह्न - रामगर

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Bihar Elections Live Updates, Bihar Elections Rahul Gandhi, Bihar Elections Modi, Bihar Elections Amit Shah Rally
Get App for Better Experience
Install Now