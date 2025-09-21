विज्ञापन
बिहार में विकास मित्रों को टैबलेट, शिक्षा सेवकों को स्‍मार्टफोन! चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने दिया नवरात्रि का तोहफा 

विकास मित्रों का परिवहन भत्ता 1,900 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रतिमाह और स्टेशनरी भत्ता 900 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये किए जाने का निर्णय लिया गया है. इससे उन्हें क्षेत्र भ्रमण के साथ-साथ अन्‍य कामकाज में सुविधा होगी.

  • CM नीतीश ने महादलित विकास मिशन के विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपये देने की घोषणा की है.
  • शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए प्रत्येक को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
  • नवरात्रि से पहले समाज के वंचित वर्गों के उत्थान और मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है.
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों को नवरात्रि का गिफ्ट दिया है. सीएम नीतीश ने विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की है. वहीं, शिक्षा सेवकों को स्‍मार्टफोन के लिए 10,000 रुपये देने का ऐलान किया है. नवरात्रि से पहले मुख्‍यमंत्री ने रविवार को ये ऐलान किया. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी कि अब बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत काम कर रहे विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए एकमुश्त 25 हजार रुपये दिए जाएंगे. 

नीतीश कुमार ने एक्स पोस्‍ट में किया ऐलान  

न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में विकास मित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है. इसे ध्यान में रखते हुए बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत कार्यरत हर विकास मित्र को टैबलेट (Tablet) खरीदने के लिए एकमुश्त 25 हजार रुपये दिए जाने का फैसला लिया गया है, ताकि उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के डेटा कलेक्‍शन और अन्य कामकाज में सुविधा हो सके. 

इसके साथ ही विकास मित्रों का परिवहन भत्ता 1,900 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रतिमाह और स्टेशनरी भत्ता 900 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये किए जाने का निर्णय लिया गया है. इससे उन्हें क्षेत्र भ्रमण के साथ-साथ अन्‍य कामकाज में सुविधा होगी.

शिक्षा सेवकों को स्‍मार्टफोन के लिए 10-10 हजार 

सीएम नीतीश ने अपनी पोस्‍ट में आगे लिखा, 'महादलित, दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों तक शिक्षा का लाभ, साथ ही अक्षर आंचल योजना के अधीन महिलाओं को साक्षर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे शिक्षा सेवकों (तालिमी मरकज सहित) को डिजिटली एक्‍सेस के लिए स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10-10 हजार रुपये देने का फैसला लिया गया है. साथ ही शिक्षण सामग्री मद में भुगतान की जा रही राशि को 3,405 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति केंद्र प्रतिवर्ष किए जाने का निर्णय लिया गया है. इससे शिक्षा सेवकों का मनोबल बढ़ेगा. वे अधिक उत्साह और लगन से अपना काम करेंगे.  

