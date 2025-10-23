विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार चुनाव: मनेर विधानसभा सीट पर RJD का दबदबा, कुछ ऐसा रहा है राजनीतिक इतिहास

Bihar Elections 2025: मनेर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति काफी अलग रही है, यहां कांग्रेस और आरजेडी का दबदबा रहा है. पिछले 15 साल से ये सीट आरजेडी के खाते में है.

Read Time: 3 mins
Share
बिहार चुनाव: मनेर विधानसभा सीट पर RJD का दबदबा, कुछ ऐसा रहा है राजनीतिक इतिहास
मनेर विधानसभा सीट पर होगा चुनाव

Bihar Elections 2025: मनेर विधानसभा सीट पटना जिले के तहत आने वाली सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक नजरिए से काफी जरूरी सीट है.  गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा यह कस्बा सूफी संतों की पवित्र धरती है, साथ ही बिहार की राजनीति में भी एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला क्षेत्र भी है. यह क्षेत्र बौद्ध और जैन परंपराओं का भी केंद्र रहा है. आइए जानते हैं कि मनेर विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास कैसा रहा है और यहां कैसे जातीय समीकरण बनते हैं. 

मिठाई के लिए भी मशहूर

बिहार का मनेर क्षेत्र इतिहास और धर्म के अलावा अपनी मिठाइयों, खास तौर पर  ‘मनेर के लड्डू' के लिए मशहूर है. कहा जाता है कि सोन नदी के मीठे पानी से बने इन लड्डुओं का स्वाद पूरे बिहार में सबसे अच्छा है. नेशनल हाईवे के किनारे लगी मिठाई की दुकानों पर इन लड्डुओं की काफी डिमांड रहती है. 

राजनीतिक इतिहास 

मनेर विधानसभा क्षेत्र ने बिहार की राजनीति में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. यादव समुदाय यहां की राजनीति का केंद्र रहा है, जो लगभग 26% वोटर्स के साथ चुनाव नतीजों पर गहरा असर दिखाता है. यानी जिस पार्टी ने इस वोट बैंक को साध लिया, उसकी जीत लगभग तय मानी जाती है. यह सीट पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के तहत आती है. लालू प्रसाद यादव ने 2009 में यहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाए. उनकी बेटी मीसा भारती ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतकर इस सीट पर पार्टी का अस्तित्व फिर से खड़ा किया. 

ऐसे हैं जातीय समीकरण

  • 2020 में मनेर विधानसभा क्षेत्र में वोटर्स की संख्या 3,25,625 थी, जो 2024 में बढ़कर 3,43,468 हो गई.
  • यहां अनुसूचित जाति के वोटर 13.48%, मुस्लिम 5.1% और शहरी मतदाता लगभग 20% हैं.
  • इस सीट पर कांग्रेस ने 7 बार, आरजेडी ने 5 बार, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने दो बार जीत दर्ज की है.

आरजेडी का दबदबा

मनेर विधानसभा सीट पर RJD का मजबूत दबदबा रहा है. मौजूदा विधायक भाई वीरेंद्र लगातार तीन बार (2020, 2015, 2010) इस सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं. 2020 में उन्होंने बीजेपी के निखिल आनंद को हराकर हैट्रिक पूरी की थी. 2015 में भी उन्होंने श्रीकांत निराला को 22,828 वोट से हराया था.

इस बार एनडीए की तरफ से जितेंद्र यादव को मनेर से एलजेपी (आर) की सीट पर उतारा गया है. वहीं आरजेडी की तरफ से एक बार फिर भाई वीरेंद्र को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो लगातार चौथी जीत दर्ज करने का दावा कर रहे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Elections 2025, Maner Assembly Seat, Maner Assembly Seat RJD, Maner Seat
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com