कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची में युवाओं पर भरोसा जताया गया है. पटना साहिब से कांग्रेस ने युवा छेड़े के रूप में शाशांत शेखर को उतारा है जो आईआईटी और आईआईएम में पढ़े हैं.

बिहार चुनाव 2025: 48 उम्‍मीदवारों वाली कांग्रेस की पहली लिस्‍ट की 4 खास बातें 
  • कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की 48 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है.
  • खगड़िया से मौजूदा विधायक का टिकट काटकर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव को उम्मीदवार बनाया गया है.
  • लिस्‍ट में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, विजेंद्र चौधरी समेत कई बड़े नाम शामिल.
पटना:

बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी. पहले चरण के नामांकन से ठीक पहले कांग्रेस पहले चरण की 24 और दूसरे चरण की 24 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया. खगड़िया से मौजूदा विधायक का टिकट काट कर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव को टिकट दिया गया है. 

कौन हैं पार्टी के बड़े नाम 

बड़े नामों में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को कुटुंबा से, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को कदवा से, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, भागलपुर से अजीत शर्मा एक बार फिर मैदान में उतारा गया है. पहली लिस्ट में सत्रह मौजूदा विधायकों में से ग्यारह को टिकट दिया गया है. 

अलावा बेगूसराय से पूर्व विधायक अमिता भूषण और रोसड़ा से तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी रहे बीके रवि को टिकट दिया गया है. दरभंगा की बेनीपुर सीट से मिथिलेश चौधरी को टिकट दिया गया है. इस सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे. 

पहली सूची में चार मुस्लिम 

पहली सूची के चार मुस्लिम उम्मीदवारों को जगह दी गई है. शकील अहमद खान के अलावा बिहारशरीफ से ओमैर खान, बेतिया से वसी अहमद, बहादुरगंज से मुसव्वीर आलम को टिकट दिया गया है. कांग्रेस ने दरभंगा की जाले सीट से मोहम्मद नौशाद को टिकट दिया है. हालांकि उनका नाम उम्मीदवारों की सूची में शामिल नहीं है. 

युवाओं पर भरोसा 

कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची में युवाओं पर भरोसा जताया गया है. पटना साहिब से कांग्रेस ने युवा छेड़े के रूप में शाशांत शेखर को उतारा है जो आईआईटी और आईआईएम में पढ़े हैं. इसके अलावा सीतामढ़ी की बथनाहा से महज साढ़े पच्चीस साल के नवीन कुमार को टिकट दिया गया है जो जिला परिषद सदस्य. 

फ्रेंडली फाइट वाली सीटें  

कांग्रेस ने उन सीटों पर भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है जहां सीट बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों के साथ आम सहमति नहीं बनी है. ऐसे में इन सीटों पर फ़्रेंडली फाइट के आसार हैं. इनमें सबसे ज्यादा अहम है बेगूसराय की बछवाड़ा सीट जहाँ से कांग्रेस ने शिव प्रकाश ग़रीब दास को उम्मीदवार बनाया है. यहाँ से सीपीआई ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है. 

इसी तरह किशनगंज की बहादुरगंज सीट से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किया है जबकि एआईएमआईएम के मौजूदा विधायक आरजेडी में शामिल हो चुके हैं जिन्हें पार्टी दुबारा उतार सकती है. वैशाली जिले की लालगंज सीट से आदित्य राजा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है. यहाँ भी आरजेडी उम्मीदवार दे सकती है.
 

