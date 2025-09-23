Bihar Chunav 2025: बापू की धरती पर प्रियंका गांधी के दौरे से पहले CM नीतीश की प्रगति यात्रा संयोग या प्रयोग?

Nitish Kumar Vs Priyanka Gandhi in Bihar Elections 2025: बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और तेजस्‍वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के बाद अब नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा पर लगा 'पॉज' हटाया है और चंपारण से नई शुरुआत की है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चंपारण सहित पूरे प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं. इसी सिलसिले में मंगलवार को मुख्यमंत्री पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के दौरे पर हैं. सीएम नीतीश कुमार की यह यात्रा उनके 'प्रगति यात्रा' का हिस्सा मानी जा रही है, जो दिसंबर 2024 से शुरू हुई थी. पहले चरण में चंपारण से ही शुरुआत हुई, जहां विकास योजनाओं का जायजा लिया गया. दूसरे और तीसरे चरण में नौ जिलों का दौरा किया गया था. अब सितंबर में फिर चंपारण पर फोकस से साफ है कि 2025 चुनाव से पहले एनडीए विकास के एजेंडे पर जोर दे रहा है.

प्रियंका गांधी के दौरे से पहले सीएम का जाना संयोग या प्रयोग

सीएम नीतीश का ये दौरा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के मोतिहारी दौरे से पहले हो रहा है. ये संयोग है या प्रयोग, स्‍पष्‍ट नहीं है. मुख्‍यमंत्री के दौरे से पहले जनता दल (यूनाइटेड) के एमएलसी खालिद अनवर ने प्रियंका गांधी के मोतिहारी दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा, 'कोई आए या जाए, बिहार नीतीश कुमार का है और रहेगा. किसी के आने-जाने से फर्क नहीं पड़ता.' वहीं, उन्होंने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा, 'उनके पिता-पुत्र के बीच बिहार के धन की हिस्सेदारी को लेकर विवाद मचा हुआ है.'

प्रियंका गांधी की रैली के जरिये दम दिखाना चाह रही कांग्रेस

प्रियंका गांधी, जो केरल के वायनाड से सांसद हैं, अपनी पहली जनसभा के लिए पूर्वी चंपारण की मोतिहारी विधानसभा सीट को चुना है. यह सीट फिलहाल बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, जिस पर कांग्रेस सेंध लगाने की रणनीति बना रही है. प्रियंका 26 सितंबर को दोपहर करीब 1 बजे मोतिहारी के गांधी मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी. जिला कांग्रेस इस कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी हुई है और कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में रैली में शामिल होने का आग्रह किया गया है. पार्टी का उद्देश्य इस जनसभा के माध्यम से ये दिखाना है कि राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है. बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं. इनमें रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया और ढाका शामिल हैं.

बेतिया, वाल्मीकि नगर, सुगौली, नरकटिया में CM का कार्यक्रम

खालिद अनवर ने कहा, 'सीएम नीतीश कुमार जो कहते हैं, वो करते हैं.' सीएम नीतीश कुमार करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. पश्चिम चंपारण के बेतिया और वाल्मीकि नगर में सीएम का दौरा निर्धारित है. सुबह वाल्मीकि नगर पहुंचने के बाद वे दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे. इनमें वाल्मीकिनगर से सिकटा तक डोम नहर पर बनने वाली सड़क और गंडक बराज के पास लव कुश पार्क शामिल हैं. ये परियोजनाएं करोड़ों रुपए की हैं, जो स्थानीय विकास को नई गति देंगी.

इसके बाद बेतिया में जनसभा को संबोधित करेंगे. वहीं, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में सुगौली विधानसभा के सेमरा गांव में महिलाओं के साथ जन संवाद होगा. नरकटिया विधानसभा में जनसभा के साथ-साथ करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे.