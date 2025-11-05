पहले चरण की 10 हॉट सीटें: बिहार चुनाव में इन पर टिकी हैं सबकी निगाहें

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कुछ सीटें ऐसी हैं, जो न सिर्फ राजनीतिक समीकरणों को बदल सकती हैं, बल्कि बड़े चेहरों की किस्मत भी तय करेंगी. इन सीटों पर मुकाबला सिर्फ दलों का नहीं, बल्कि व्यक्तित्व, लोकप्रियता और रणनीति का भी है. मोकामा से लेकर महुआ तक, इन 10 सीटों पर सियासी पारा चरम पर है. कहीं उपमुख्यमंत्री मैदान में हैं, तो कहीं भोजपुरी सितारे और ट्रांसजेंडर उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में हैं. आइए जानते हैं इन दिलचस्प सीटों का हाल…

तारापुर में सम्राट चौधरी की अग्निपरीक्षा

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. उनके सामने आरजेडी के अरुण कुमार साह हैं, जिनसे सीधी टक्कर मानी जा रही है. जन सुराज के संतोष कुमार सिंह और तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के सुखदेव यादव भी मुकाबले को बहुकोणीय बना रहे हैं.

राघोपुर ंमें तेजस्वी यादव के सामने हैट्रिक लगाने की चुनौती

आरजेडी की पारिवारिक सीट मानी जाने वाली राघोपुर से तेजस्वी यादव तीसरी बार मैदान में हैं. उन्होंने 2015 और 2020 में भाजपा के सतीश कुमार को हराया था. इस बार एनडीए की तरफ से सतीश यादव चुनौती दे रहे हैं, वहीं जन सुराज के चंचल कुमार भी मैदान में हैं.

काराकाट से ज्योति सिंह पर पूरे देश की नजर

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट सीट से चुनाव लड़ रही हैं. पवन सिंह के साथ विवादों के चलते यह सीट चर्चा में है. यहां मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है.

भोरे: ट्रांसजेंडर उम्मीदवार प्रीति किन्नर दे रही हैं शिक्षा मंत्री को चुनौती

गोपालगंज की भोरे सीट से ट्रांसजेंडर महिला प्रीति किन्नर जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं. यहां जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष धनंजय (भाकपा-माले) और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के बीच मुकाबला है. यह सीट सामाजिक बदलाव की मिसाल बन सकती है.

मोकामा: बाहुबलियों की टक्कर ने बनाया हॉट सीट

मोकामा सीट पर दो बाहुबली आमने-सामने हैं. एक तरफ जदयू के अनंत सिंह हैं, जिनकी गिरफ्तारी चर्चा में रही, तो दूसरी ओर आरजेडी के टिकट पर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मैदान में हैं. जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या ने माहौल को और संवेदनशील बना दिया है.

अलीनगर: क्या मैथिली ठाकुर पर सबकी नजर

लोकगायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी के टिकट पर अलीनगर से चुनाव लड़ रही हैं. यह उनका पहला चुनाव है. उनका मुकाबला आरजेडी के विनोद मिश्रा से है. बीजेपी उनकी लोकप्रियता को वोट में बदलने की कोशिश कर रही है.

छपरा की चुनौती क्या पार कर पाएंगे खेसारी लाल यादव?

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं. उनका मुकाबला बीजेपी की छोटी कुमारी से है. निर्दलीय राखी गुप्ता भी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही हैं.

लखीसराय: विजय सिन्हा बनाम अमरेश कुमार

बिहार के दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से लगातार विधायक हैं. 2020 में उन्होंने कांग्रेस के अमरेश कुमार को हराया था. इस बार भी वही आमने-सामने हैं.

महुआ में तेजप्रताप क्या कर पाएंगे वापसी?

लालू यादव द्वारा पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं. उनकी टक्कर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन से है. एलजेपी के संजय कुमार सिंह ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है.

बांकीपुर सीट पर क्या नितिन नवीन का फिर बजेगा डंका?

यह पटना की शहरी सीट है, जहां बीजेपी के नितिन नवीन लगातार जीतते आ रहे है. इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है. उन्हें चुनौती देने के लिए आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उतारा है.