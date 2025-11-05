विज्ञापन
क्या SIR तय करेगा बिहार चुनाव नतीजे? पिछली बार जीत हार के अंतर से समझिए गणित

औसतन हर सीट पर 4.89% वोट घटे हैं. इसका मतलब ये है कि हर सीट पर औसतन 15,809 घट गए हैं. सबसे ज्यादा सीमांचल में औसतन हर सीट पर 19 हजार से ज्याद वोटर के नाम कटे हैं.

बिहार चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितने फिसदी वोट
  • राहुल गांधी ने बिहार और हरियाणा चुनावों में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं
  • SIR प्रक्रिया के तहत बिहार में औसतन हर सीट पर पांच प्रतिशत से अधिक वोटर के नाम कटे हैं
  • कुल मिलाकर 76 सीटों पर चार से सात प्रतिशत वोटर के नाम हटाए गए हैं, जो पिछली बार के जीत-हार के अंतर के आसपास है
नई दिल्ली:

राहुल गांधी ने बिहार में वोट से पहले एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाया है. उन्होंने कथित हाइड्रोजन बम फोड़ते हुए आरोप लगाया है कि पिछले हरियाणा चुनाव में हर आठ में से एक वोटर फर्जी था. इसके पहले बिहार में उन्होंने वोट अधिकार यात्रा के दौरान भी वोट चोरी का आरोप लगाया. कांग्रेस समेत महागठबंधन की पार्टियों ने SIR प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और कहा कि लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं ताकि चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को फायदा मिले. अब जबपहले चरण का वोट होने वाला है इसका मूल्यांकन मौजूं होगा कि क्या वाकई SIR के जो वोटर हटे हैं, उससे चुनाव नतीजे बदल सकते हैं?

कितने वोटर हटे

औसतन हर सीट पर 4.89% वोट घटे हैं. इसका मतलब ये है कि हर सीट पर औसतन 15,809 घट गए हैं. सबसे ज्यादा सीमांचल में औसतन हर सीट पर 19 हजार से ज्याद वोटर के नाम कटे हैं. ये वो इलाका है जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है और इसी वजह से महागठबंधन को डर है. सबसे कम मगध क्षेत्र में वोट कटे हैं. यहां औसतन हर सीट पर 12 हजार के करीब वोट कटे हैं. तिरहुत में 14.5 हजार, मिथिलांचल और अंग प्रदेश में करीब 16 हजार और भोजपुर में औसतन हर सीट पर करीब 18 हजार वोट कटे हैं. इसका मतलब क्या है-ये समझने के लिए आपको ये देखना चाहिए पिछले चुनाव में कितनी सीटों पर जीत-हार का अंतर इसके आसपास रहा था. 

M76 एनालिटिक्स का आकलन है कि जिन सीटों पर औसत से काफी ज्यादा यानी 7.27% या उससे भी ज्यादा वोटर के नाम हटे हैं, ऐसी सीटों की संख्या है 31. पिछले बार इन सीटों पर हार जीत का अंतर करीब 20 हजार वोटों का रहा था. अगर ऊपर के पैराग्राफ को देखें तो जिस सीमांचल में 6.12% वोट कटे हैं वहां वोटर घटे हैं करीब 19.5 हजार. जाहिर है यहां इतने वोटर का घटना निर्णायक साबित हो सकता है. 

जहां 4.9 से 7.27% वोटर कटे हैं उनकी संख्या है 76. इस सेगमेंट में बिहार का काफी बड़ा इलाका आता है. यहां पिछली बार जीत हार का अंर 15-16 हजार का रहा था. जाहिर है इतने ही वोट कट गए तो खेल बदल जाएगा. 
बस डिस्क्लेमर ये है कि ये कोई नहीं कह सकता है कि जिन वोटरों के नाम कटे हैं वो किसके हैं.

