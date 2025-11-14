विज्ञापन
Bihar Election Results 2025: बिहार में एनडीए या फिर महागठबंधन, इन सीटों पर रोमांचक मुकाबला

आयोग ने सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली है. यह चुनाव न केवल शांतिपूर्ण रहा, बल्कि इसमें शून्य पुनर्मतदान के अनुरोध और विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के दौरान शून्य अपील दर्ज की गई, जो लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है.

  • बिहार में दो चरणों में विधानसभा मतदान हुआ, जिसका परिणाम आज घोषित हो रहा है.
  • चुनाव आयोग ने मतगणना की पूरी व्यवस्था कर दी है और चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बताया है
  • इस घड़ी का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था अब वो वक्त आ ही गया है.
पटना:

बिहार में आज 243 सीटों पर नतीजे आ रहे हैं. दो चरणों में हुए मतदान में बिहार की जनता ने बंपर वोटिंग के करके नेताओं को कन्फ्यूज कर दिया है. एनडीए इसे नीतीश सरकार के प्रति जनता का प्यार बता रहा है. वहीं, महागठबंधन इसे एंटी इनकबेंसी और सत्ता परिवर्तन के तौर पर देख रहा है. यानी टक्कर कांटे की है. ऐसे में हम 23 ऐसी सीटें के बारे में बता रहे हैं, जहां मुकाबला परिवार की लड़ाई, बागी उम्मीदवारों, निर्दलीयों और फ्रेंडली फाइट के कारण त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय बन गया है. आइए, नजर डालते हैं.

सीटएनडीएमहागठबंधनजनसुराजरुझान-नतीजे
परिहारगायत्री देवीस्मिता पूर्वे
सिकटासमृद्ध वर्मावीरेंद्र गुप्ता
हरसिद्धिकृष्णनंदन पासवानराजेंद्र कुमार रामअवधेश राम
झंझारपुरनीतीश मिश्राराम नारायण यादवकेशव चंद्र भंडारी
फुलपरासशीला मंडलसुबोध मंडलजलेंद्र कुमार मिश्रा
कुटुम्बाललन रामराजेश राममहाबली पासवान
शिवहरडॉ. श्वेता गुप्तानवनीत झानीरज सिंह
गोपालपुरशैलेश कुमारप्रेम सागरमंकेश्वर सिंह
मोतिहारीप्रमोद कुमारदेवा गुप्ताडॉ. अतुल कुमार
जोकीहाटमंजर आलमशाहनवाज आलमसरफराज आलम
धमदाहालेशी सिंहसंतोष कुशवाहाराकेश कुमार
अरवलमनोज शर्मामहानंद सिंहकुंती देवी
करगहरवशिष्ठ सिंहसंतोष कुमार मिश्ररितेश पांडेय
मोहनियांसंगीता कुमारीश्वेता सुमनगीता देवी
नवादाविभा देवी कौशल यादवअनुज सिंह
बेलागंजमनोरमा देवीविश्वनाथ कुमार सिंहखिलाफत हुसैन
जहानाबादचंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशीराहुल शर्माअभिराम शर्मा
इमामगंजदीपा कुमारीऋतु प्रिया चौधरीडॉ अजीत कुमार
नरकटियागंजरश्मि वर्माशाश्वत केदार (Cong)
दीपक यादव (RJD)
सुल्तानगंजललित नारायण मंडलललन कुमार (Cong)
चंदन कुमार (RJD)		राकेश कुमार
कहलगांवशुभानंद मुकेशप्रवीण सिंह कुशवाहा (Cong)
रजनीश भारती
(राजद)		मंजर आलम
गया टाउनडॉ. प्रेम कुमारमोहन श्रीवास्तव
मखदुमपुररानी कुमारीसूबेदार दासशंकर स्वरूप

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार विधानसभा चुनाव के सफलतापूर्वक संपन्न होने की घोषणा की है. इस चुनाव में रिकॉर्ड 67.13 फीसद मतदान हुआ, जो 1951 के बाद से अब तक का सबसे अधिक प्रतिशत है. आयोग ने सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली है. यह चुनाव न केवल शांतिपूर्ण रहा, बल्कि इसमें शून्य पुनर्मतदान के अनुरोध और विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के दौरान शून्य अपील दर्ज की गई, जो लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है.

चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार में कुल 7,45,26,858 मतदाता सूचीबद्ध हैं. 2,616 उम्मीदवारों और 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की ओर से कहीं भी पुनर्मतदान का कोई अनुरोध नहीं किया गया. इसी तरह, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 38 जिलों में दलों की ओर से शून्य अपील प्राप्त हुईं। इससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता का प्रमाण मिलता है. आयोग ने कहा कि यह उपलब्धि मतदाताओं के विश्वास और प्रशासनिक कुशलता का परिणाम है.

