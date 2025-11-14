Bihar Election Results 2025: बिहार में एनडीए या फिर महागठबंधन, इन सीटों पर रोमांचक मुकाबला

- बिहार में दो चरणों में विधानसभा मतदान हुआ, जिसका परिणाम आज घोषित हो रहा है.
- चुनाव आयोग ने मतगणना की पूरी व्यवस्था कर दी है और चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बताया है
- इस घड़ी का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था अब वो वक्त आ ही गया है.
बिहार में आज 243 सीटों पर नतीजे आ रहे हैं. दो चरणों में हुए मतदान में बिहार की जनता ने बंपर वोटिंग के करके नेताओं को कन्फ्यूज कर दिया है. एनडीए इसे नीतीश सरकार के प्रति जनता का प्यार बता रहा है. वहीं, महागठबंधन इसे एंटी इनकबेंसी और सत्ता परिवर्तन के तौर पर देख रहा है. यानी टक्कर कांटे की है. ऐसे में हम 23 ऐसी सीटें के बारे में बता रहे हैं, जहां मुकाबला परिवार की लड़ाई, बागी उम्मीदवारों, निर्दलीयों और फ्रेंडली फाइट के कारण त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय बन गया है. आइए, नजर डालते हैं.
|सीट
|एनडीए
|महागठबंधन
|जनसुराज
|रुझान-नतीजे
|परिहार
|गायत्री देवी
|स्मिता पूर्वे
|सिकटा
|समृद्ध वर्मा
|वीरेंद्र गुप्ता
|हरसिद्धि
|कृष्णनंदन पासवान
|राजेंद्र कुमार राम
|अवधेश राम
|झंझारपुर
|नीतीश मिश्रा
|राम नारायण यादव
|केशव चंद्र भंडारी
|फुलपरास
|शीला मंडल
|सुबोध मंडल
|जलेंद्र कुमार मिश्रा
|कुटुम्बा
|ललन राम
|राजेश राम
|महाबली पासवान
|शिवहर
|डॉ. श्वेता गुप्ता
|नवनीत झा
|नीरज सिंह
|गोपालपुर
|शैलेश कुमार
|प्रेम सागर
|मंकेश्वर सिंह
|मोतिहारी
|प्रमोद कुमार
|देवा गुप्ता
|डॉ. अतुल कुमार
|जोकीहाट
|मंजर आलम
|शाहनवाज आलम
|सरफराज आलम
|धमदाहा
|लेशी सिंह
|संतोष कुशवाहा
|राकेश कुमार
|अरवल
|मनोज शर्मा
|महानंद सिंह
|कुंती देवी
|करगहर
|वशिष्ठ सिंह
|संतोष कुमार मिश्र
|रितेश पांडेय
|मोहनियां
|संगीता कुमारी
|श्वेता सुमन
|गीता देवी
|नवादा
|विभा देवी
|कौशल यादव
|अनुज सिंह
|बेलागंज
|मनोरमा देवी
|विश्वनाथ कुमार सिंह
|खिलाफत हुसैन
|जहानाबाद
|चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी
|राहुल शर्मा
|अभिराम शर्मा
|इमामगंज
|दीपा कुमारी
|ऋतु प्रिया चौधरी
|डॉ अजीत कुमार
|नरकटियागंज
|रश्मि वर्मा
|शाश्वत केदार (Cong)
दीपक यादव (RJD)
|सुल्तानगंज
|ललित नारायण मंडल
|ललन कुमार (Cong)
चंदन कुमार (RJD)
|राकेश कुमार
|कहलगांव
|शुभानंद मुकेश
|प्रवीण सिंह कुशवाहा (Cong)
रजनीश भारती
(राजद)
|मंजर आलम
|गया टाउन
|डॉ. प्रेम कुमार
|मोहन श्रीवास्तव
|मखदुमपुर
|रानी कुमारी
|सूबेदार दास
|शंकर स्वरूप
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार विधानसभा चुनाव के सफलतापूर्वक संपन्न होने की घोषणा की है. इस चुनाव में रिकॉर्ड 67.13 फीसद मतदान हुआ, जो 1951 के बाद से अब तक का सबसे अधिक प्रतिशत है. आयोग ने सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली है. यह चुनाव न केवल शांतिपूर्ण रहा, बल्कि इसमें शून्य पुनर्मतदान के अनुरोध और विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के दौरान शून्य अपील दर्ज की गई, जो लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है.
चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार में कुल 7,45,26,858 मतदाता सूचीबद्ध हैं. 2,616 उम्मीदवारों और 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की ओर से कहीं भी पुनर्मतदान का कोई अनुरोध नहीं किया गया. इसी तरह, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 38 जिलों में दलों की ओर से शून्य अपील प्राप्त हुईं। इससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता का प्रमाण मिलता है. आयोग ने कहा कि यह उपलब्धि मतदाताओं के विश्वास और प्रशासनिक कुशलता का परिणाम है.
