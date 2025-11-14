Bihar Election Results 2025: रिश्तेदारों की जंग में कौन किस पर भारी, जानें यहां हर अपडेट

- बिहार विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर परिवार के सदस्यों के बीच दिलचस्प मुकाबला
- चिरैया सीट पर राजद प्रत्याशी लक्ष्मीनारायण यादव के खिलाफ उनके पुत्र लालू प्रसाद यादव मैदान में
- जोकीहाट में तस्लीमुद्दीन परिवार के दो पुत्र शाहनवाज आलम और सरफराज आलमचुनावी मैदान में
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं. फिलहाल वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और इस बार कई सीटों पर मुकाबला सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि रिश्तेदारों के बीच भी है. जहां पूर्वी चंपारण की चिरैया सीट पर दिलचस्प स्थिति है, क्योंकि यहां राज के प्रत्याशी लक्ष्मीनारायण यादव के खिलाफ उनके ही बेटे लालू प्रसाद यादव मैदान में हैं, जबकि भाजपा के लालबाबू प्रसाद गुप्ता भी टक्कर दे रहे हैं. इसी तरह, पूर्व मंत्री शैलेश कुमार मंडल को जद(यू) ने टिकट नहीं दिया और उनके भतीजे नचिकेता मंडल को मौका मिला. नाराज शैलेश कुमार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है. जोकीहाट में तस्लीमुद्दीन परिवार के दो बेटे आमने-सामने है. राजद से शाहनवाज आलम और जनसुराज पार्टी से सरफराज आलम. इन पारिवारिक टकरावों ने चुनावी मुकाबले को और रोचक बना दिया है.
जोकीहाट में दो भाईयों की जंग
जोकीहाट में इस बार मुकाबला पूरी तरह तस्लीमुद्दीन परिवार के दो बेटों की टक्कर पर टिका है. यह सीट मुस्लिम बहुल हैं. तस्लीमुद्दीन के छोटे पुत्र शाहनवाज आलम राजद से प्रत्याशी हैं. जबकि बड़े पुत्र सरफराज आलम जनसुराज पार्टी से मैदान में हैं.
|सीट
|महागठबंधन
|जनसुराज पार्टी
|रुझान-नतीजे
|जोकीहाट
|शाहनवाज आलम
|शाहनवाज आलम आगे
हिसुआ विधानसभा में जेठानी देवरानी भिड़े
हिसुआ की निवर्तमान विधायक नीतू कुमारी है, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं. दूसरी तरफ, बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल सिंह हैं। कांग्रेस प्रत्याशी नीतू देवी की देवरानी आभा सिंह बीजेपी प्रत्याशी अनिल सिंह के पक्ष में प्रचार कर रही हैं.
|सीट
|कांग्रेस
|बीजेपी
|रुझान-नतीजे
|हिसुआ
|नीतू कुमारी
|अनिल सिंह
मोतिहारी में पति-पत्नी आमने सामने
पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से प्रीति कुमारी निर्दलीय मैदान में उतरी हैं. उनके पति देवा गुप्ता उसी सीट पर राजद के प्रत्याशी हैं. रोचक यह कि प्रीति जनता से यह अपील कर रही है कि उनकी उम्मीदवारी पति का विरोध करना नहीं, बल्कि विरोधी खेमे की चाल को चित करने की रणनीति है.
|सीट
|राजद
|निर्दलीय
|रुझान-नतीजे
|मोतिहारी
|देवा गुप्ता
|प्रीति कुमारी
चिरैया में पति-पुत्र के बीच टसल
पूर्वी चंपारण जिले की चिरैया सीट पर राजद के प्रत्याशी पूर्व विधायक लक्ष्मीनारायण यादव के विरुद्ध भाजपा के वर्तमान विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता मैदान में हैं, वहीं राजद प्रत्याशी लक्ष्मीनारायण यादव के खिलाफ उनके पुत्र लालू प्रसाद यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं.
|सीट
|राजद
|निर्दलीय
|रुझान-नतीजे
|चिरैया
|लक्ष्मीनारायण यादव
|लालू प्रसाद यादव
जमालपुर में चाचा भतीजे की जंग
पूर्व मंत्री शैलेश कुमार मंडल चार बार जद(यू) के विधायक रह चुके हैं. इस बार उन्हें ड्रॉप करके उनके भतीजे नचिकेता मंडल को टिकट दे दिया. नाराज शैलेश कुमार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है. अब सामने उनके भतीजा है.
|सीट
|जद(यू)
|निर्दलीय
|रुझान-नतीजे
|जमालपुर
|नचिकेता मंडल
|शैलेश कुमार
