बिहार चुनाव में नाराजगी भी खूब दिखी, NOTA पर पड़े इतने लाख वोट

Bihar Election Result NOTA Votes: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए को भारी बहुमत से जीत मिली है, वहीं महागठबंधन का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है. लाखों लोगों ने NOTA को भी वोट दिया है.

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं. इस बार भी एनडीए की बिहार में जीत हुई है और बंपर सीटें मिली हैं. एनडीए को कुल 202 सीटों पर जीत मिली है, जिसमें बीजेपी की 89 सीटें हैं और 85 सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की है. वहीं इस बार महागठबंधन को महज 35 सीटों पर जीत मिली है. कुल मिलाकर लोगों ने एनडीए को जमकर वोट किए और प्रचंड बहुमत से जिताया है. हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्हें राजनीतिक दलों से नाराजगी थी. यही वजह है कि उन्होंने पोलिंग बूथ पर आकर किसी दल को नहीं बल्कि NOTA का बटन दबाया. ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है. 

क्या होता है NOTA?

दरअसल पहले जो लोग राजनीतिक दलों से नाराज रहते थे, वो घर से वोट डालने ही नहीं निकलते थे. इसी को देखते हुए ईवीएम में तमाम राजनीतिक दलों के साथ एक NOTA का बटन भी दिया गया, जिसे वो लोग दबा सकते हैं, जो किसी भी दल को वोट नहीं देना चाहते हैं. यानी ये नाराजगी जताने वाला बटन है. नोटा का फुलफॉर्म None of the above है. यानी ऊपर दिए गए किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हैं. 

NOTA को कितने पड़े वोट?

बिहार में कई सीटें ऐसी हैं, जिनमें जीत का अंतर कुछ सौ या फिर हजार वोटों का है. वहीं NOTA का बटन दबाने वालों की संख्या 9,10710 है. यानी नौ लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी नाराजगी जताते हुए किसी भी उम्मीदवार या फिर पार्टी को वोट नहीं किया. ये कुल वोट का 8.81 प्रतिशत है. ये वोट शेयर बिहार में चुनाव लड़ने वाली बीएसपी समेत कई दलों से भी ज्यादा है. 

किस पार्टी को मिली कितनी सीटें?

  • बीजेपी - 89 
  • जेडीयू - 85
  • आरजेडी - 25
  • एलजेपी (आर) - 19
  • कांग्रेस - 6
  • AIMIM - 5
  • HAMS - 5
  • राष्ट्रीय लोक मोर्चा - 4
  • CPI(ML)(L) - 2
