Bihar Election Result 2025: सीमांचल में कांटे की टक्कर, एआईएमआईएम, यहां जानिए हर सीट का परिणाम

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतों की की गिनती का काम कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा. सबकी नजरें सीमांचल की 24 सीटों पर टिकी हैं. अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिलों की ये सीटें हमेशा से सियासी रूप से बेहद अहम मानी जाती हैं. मुस्लिम बहुल इलाकों में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय ही नहीं, बल्कि कई जगह चौकोणीय भी है.

एनडीए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और विकास के एजेंडे पर मैदान में है, वहीं महागठबंधन ने रोजगार, शिक्षा और महंगाई के मुद्दे उठाए हैं. एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सीमांचल में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है. पिछली बार जिन इलाकों में एआईएमआईएम ने शानदार प्रदर्शन किया था, वहां इस बार एनडीए और आरजेडी ने पूरी ताकत झोंकी थी.

जनसुराज के उम्मीदवार भी कुछ सीटों पर साइलेंट फैक्टर बनकर उभर रहे हैं. अररिया, बहादुरगंज और अमौर जैसी सीटों पर वोटों की गिनती बेहद रोमांचक है, जहां हर राउंड के बाद बढ़त बदलती जा रही है.