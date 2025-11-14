चुनाव आयोग के नतीजों में भी NDA को बंपर बहुमत, ये है लेटेस्ट अपडेट

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भी एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, अब तक के रुझानों में एनडीए को 160 से ज्यादा सीटों पर बढ़त मिली है. चुनाव आयोग के नतीजों की बात करें तो इसके हिसाब से भी एनडीए 161 सीटों पर आगे चल रही है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू करीब 71-71 सीटों की बराबरी पर चल रहे हैं. हालांकि अभी पूरी तरह नतीजे सामने नहीं आए हैं, ऐसे में सीटें कम या ज्यादा हो सकती हैं. अगर यही ट्रेंड आगे चलता रहा तो एनडीए को बिहार में बड़ी जीत मिल सकती है.

क्या हैं चुनाव आयोग के ताजा आंकड़े?

जेडीयू- 77

बीजेपी - 73

आरजेडी - 42

एलजेपी - 18

कांग्रेस - 7

सीपीआई (एमएल) - 5

जीत का जश्न शुरू

एनडीए को रुझानों में मिल रही बड़ी बढ़त के बाद अब जश्न का माहौल भी शुरू हो चुका है, कहीं जलेबी बन रही है तो कहीं गुलाब जामुन का ऑर्डर दिया जा चुका है. समर्थकों ने अभी से जश्न मनाना शुरू कर दिया है. दिल्ली बीजेपी दफ्तर में भी पकवान बनने शुरू हो चुके हैं. वहीं एनडीए नेता दावा कर रहे हैं कि वो इस बार 2010 चुनाव का रिकॉर्ड भी तोड़ने जा रहे हैं.

इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव महज दो चरणों में हुआ था. पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोट डाले गए थे, वहीं दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान हुआ था. इस बार बिहार में सभी जगह बंपर वोटिंग हुई थी और पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए थे. बिहार में कांग्रेस और आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दल महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं एनडीए में बीजेपी और नीतीश की जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी है.