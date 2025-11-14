Bihar Election Result: बिहार में चुनाव नतीजों से पहले नेताओं ने किया जीत का दावा, डिप्टी सीएम बोले- जनता सबक सिखाएगी

Bihar Election Result Live: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, इससे ठीक पहले एनडीए और महागठबंधन के नेता अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी, जिसके बाद अब कुछ ही घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी. हर बार की तरह इस बार भी कई दिग्गज मैदान में थे और अब वोटों की गिनती से पहले अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि बिहार से किसकी तरफ से क्या रिएक्शन आ रहे हैं.

डिप्टी सीएम ने किया जीत का दावा

बिहार के डिप्टी सीएम और लखीसराय सीट से एनडीए उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने रिजल्ट से पहले कहा कि इस बार जनता बड़ा संदेश देगी, जो लोग सोने की चम्मच लेकर जन्म देते हैं. उन्होंने कहा कि हर बिहारी अब गौरवान्नित हो, बिहारी को अब गाली की तरह न समझा जाए.

एनडीए की विदाई तय- आरजेडी नेता

RJD नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि महागठबंधन की जीत निश्चित है. आज डबल इंजन की नीतीश सरकार की विदाई है और तेजस्वी सरकार जनता ने लाई है. हमारे पक्ष में नतीजे होंगे, ये हमें विश्वास है. बिहार के भविष्य को बनाने के लिए बिहार की जनता ने महागठबंधन को आशीर्वाद दिया है. एनडीए की विदाई बिहार से तय है.

क्या बोले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष

बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने चुनाव नतीजों से पहले कहा कि मतगणना अगर निष्पक्ष तरीके से होगी तो हमारी सरकार जीतेगी, इंडिया गठबंधन के लोग कदम से कदम मिलाकर बढ़े हैं, लड़े हैं और हमारी ही सरकार बनेगी.

JDU की तरफ से भी आया रिएक्शन

JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने चुनाव नतीजों को लेकर कहा कि प्रचंड जनादेश पक्का है. नीतीश कुमार की सरकार बनाने के लिए जनता का आशीर्वाद मिल चुका है. जनता ने दोनों ही गठबंधन को जांचा और परखा, साथ ही 2005 से पहले का दौर भी देखा. बिहार को नीतीश कुमार जी ने जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जनता एक पॉजिटिव एजेंडे के साथ है.

