बिहार में एनडीए की सुनामी पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, पवन खेड़ा ने कर दी ज्ञानेश कुमार की तारीफ

Bihar Election Result: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एनडीए को मिल रही बड़ी बढ़त के लिए चुनाव आयुक्त को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि ये ज्ञानेश कुमार की जीत है.

बिहार में एनडीए की सुनामी पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, पवन खेड़ा ने कर दी ज्ञानेश कुमार की तारीफ
Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं और अब तक के रुझानों में एनडीए की सुनामी दिख रही है. एनडीए करीब 200 सीटों के करीब पहुंच गया है, जिसके बाद अब विपक्ष की तरफ से भी रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महागठबंधन के प्रदर्शन और एनडीए की बड़ी बढ़त को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर भारी पड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि अभी कुछ और घंटे का इंतजार करना होगा.  

बिहार की जनता ने दिखाई हिम्मत- पवन खेड़ा

चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, अभी शुरुआती रुझान हैं. शुरुआती रुझानों में जरूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं, आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार की जनता भारी पड़ेगी या फिर ज्ञानेश कुमार भारी पड़ेंगे. मैं बिहार की जनता को कम नहीं आंक सकता हूं, एसआईआर और वोट चोरी के बावजूद बिहार की जनता ने पूरी हिम्मत दिखाई है. 

रुझानों में एनडीए को बड़ी जीत मिलने पर पवन खेड़ा ने आगे कहा, एक बुक है ‘To Serve with Love', अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता पीएम मोदी के लिए यही किताब लिख रहे हैं. 

उदित राज बोले, ये SIR की जीत

कांग्रेस नेता उदित राज ने भी एनडीए की बंपर बढ़त को लेकर रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा कि ये बीजेपी या एनडीए की नहीं बल्कि एसआईआर की जीत है, ये एकतरफा दिख रहा है. हम लोग लगातार एसआईआर की विरोध करते रहे, जवाब मांगते  रहे, लेकिन चुनाव आयोग ने जो सिखाया गया वही जवाब दिया. चुनाव आयोग अब भी कह रहा है कि हमें आपत्ति मिली ही नहीं. 

