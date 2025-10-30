NDA ने लोकसभा चुनाव में वोट चोरी करके सरकारी बनाई, बिहार के नालंदा की चुनावी रैली में राहुल गांधी का आरोप

बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने अब अपनी पूरी ताकत झौंक दी है. उन्होंने लगातार दूसरे दिन रैली की. नालंदा में गुरुवार को हुई इस रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा. राहुल गांधी ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने वोटों की चोरी करके केंद्र में सरकार बनाई है. राहुल गांधी ने इस दौरान बिहार में एनडीए के दूसरे दलों पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल पीएम नरेंद्र मोदी के पास है.

राहुल गांधी ने अपनी रैली के दौरान कहा कि पीएम मोदी ने वोट चोरी करके डॉ भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को रद्द करने में लगे हैं. आपको याद होगा कि इन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने के बाद ही संविधान खत्म कर देंगे. वोट चोरी के बाद ये बाल-बाल चुनाव जीते. अगर वोट चोरी नहीं की होती तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार आज हिन्दुस्तान पर राज कर रही होती. ये संविधान आपका है. ये कोई नई किताब नहीं है. इसमें हिन्दुस्तान के महापुरुषों की आवाज है. इसको ये खत्म करना चाहते हैं.

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी संविधान नहीं चाहते हैं वो इसको खत्म करना चाहते हैं. वो हिन्दुस्तान की सारी की सारी संस्थाएं छीनना चाहते हैं. वो वही समय लाना चाहते हैं जो आजादी से पहले का था. जहां कोई चुनाव नहीं होता था. जो राजा-महाराजा को अच्छा लगता था वो करते थे. आज देश में जो कुछ है वो संविधान की देन है. इसके बगैर इस देश में कुछ नहीं हो सकता था. बिहार की जनता को अब साफ कह देना चाहिए कि हम इस संविधान को अब नहीं छूने देंगे.

मैं आपको कह रहा हूं कि यहां गठबंधन की सरकार बनेगी और जो नालंदा में पहले शिक्षा का सिस्टम था, जो पूरी दुनिया में मशहूर था. मैं गारंटी दे रहा हूं बिहार की सरकार की तो करेगी ही करेगी लेकिन जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उसके बाद दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी यहां बनाएंगे. हम नालंदा को एक बार फिर शिक्षा और रोजगार का सेंटर बनेगा.