नित्यानंद राय ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब पुनौरागढ़ में मां सीता का भव्य मंदिर बनाया जाएगा. उन्होंने विपक्ष के इस आरोप को खारिज किया कि भाजपा केवल मंदिर बनवाती है.

देश को जिन्ना और नेहरू जैसे देशभक्त कभी भी... केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल और तेजस्वी पर साधा निशाना
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बड़ा बयान
  • नित्यानंद राय ने औरंगाबाद में कांग्रेस और राजद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने का आरोप लगाया
  • उन्होंने बिहार कांग्रेस पर PM और उनकी मां के अपमान का आरोप लगाकर जनता से इसका बदला लेने का आह्वान किया
  • राय ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के बाद पुनौरागढ़ में मां सीता का भव्य मंदिर निर्माण किया जाएगा
पटना:

औरंगाबाद में एनडीए के विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला बोला है. औरंगाबाद के गांधी मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने नहीं सुधरने की कसम खाई है. उन्होंने कांग्रेस पर एआई वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के साथ-साथ उनकी स्वर्गीय मां का भी अपमान किया है, जिसे बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी. इस अपमान का बदला लेने का आह्वान किया.

नित्यानंद राय ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब पुनौरागढ़ में मां सीता का भव्य मंदिर बनाया जाएगा. उन्होंने विपक्ष के इस आरोप को खारिज किया कि भाजपा केवल मंदिर बनवाती है. एनडीए सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, और सड़क निर्माण जैसे सभी क्षेत्रों में बेहतर काम किया है. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, और प्रधानमंत्री अन्न योजना जैसी कई योजनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 14 लाख करोड़ रुपये दिए हैं.

नित्यानंद राय ने इस बात पर जोर दिया कि एनडीए मुसलमान विरोधी नहीं है. उन्होंने कहा कि देश को अशफाक उल्ला खान और कैप्टन हामिद जैसे देशभक्त चाहिए, न कि जिन्ना या जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग. उन्होंने जिन्ना और नेहरू पर देश का बंटवारा करने का आरोप लगाया. उन्होंने सीएए कानून को गैर-मुसलमानों की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया, जिनका बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उत्पीड़न होता है.

