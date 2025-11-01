राहुल गांधी 'वोट चोरी' पर संसद में क्यों नहीं बोलते, उस समय तो वो विदेश में रहते हैं - अमित शाह

बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में NDTV पावरप्ले कार्यक्रम के मंच से कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. वोट चोरी जैसे मुद्दे उठा रहे राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए शाह ने आरोप लगाया कि वह संसद में गंभीर मुद्दों पर बोलने से बचते हैं और जब उनके बोलने का टाइम होता है तो वह विदेश में होते हैं.

NDTV के सीईओ और एडिटर इन चीफ राहुल कंवल से बातचीत में अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार को बदनाम करने का प्रयास चल रहा है. राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद इस अभियान को और गति मिली है. बीजेपी नेता ने कहा कि वो (राहुल) हर आरोप को लेकर सड़क पर जाते हैं, लेकिन अदालत में नहीं जाते हैं.

राहुल को संसद में बोलने न देने के आरोपों पर अमित शाह ने कहा कि संसद में राहुल गांधी को बोलने से कोई नहीं रोकता है. संसद की कार्यवाही के मिनिट्स निकालकर देख लें, कांग्रेस को प्रो रेटा से दस फीसदी ज्यादा समय मिलता है. लेकिन जब राहुल के बोलने का वक्त आता है तो वो विदेश में होते हैं. शाह ने कहा कि जब कांग्रेस को टाइम मिलता है तो वो राहुल ही तय कर सकते हैं कि वो पूरे टाइम बोलें.

अमित शाह ने "वोट चोरी" के राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये लोग हार जाते हैं तो इनके हिसाब से चीटिंग होती है, और जब जीत जाते हैं तो सामने नहीं आते हैं. सबको मालूम है कि चुनाव आयोग के खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है.

उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर चुनाव आयोग को प्रभावित करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद आयोग ने अपने आपको मजबूत किया है. अदालतों ने भी कई सारे जजमेंट देकर उसकी निष्पक्षता को मजबूत किया है.