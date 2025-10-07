बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है, सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए तमाम दलों की बैठकों का दौर जारी है. एनडीए के तमाम दिग्गज नेता दिल्ली में हैं. मंगलवार को दिन भर बैठकों का दौर जारी रहेगा. इधर महागठबंधन में सीट को अंतिम रूप अभी तक नहीं दिया गया है. मुकेश सहनी फेसबुक लाइव करने वाले हैं. बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी तापमान चरम पर है. एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों में सीट बंटवारे को लेकर मंथन तेज हो गया है. दिल्ली से लेकर पटना तक नेताओं की बैठकों का दौर जारी है.
मंगलवार को दिनभर बैठकें होंगी जिनमें कई सीटों पर फाइनल फैसला लिया जा सकता है. वहीं, एनडीए और महागठबंधन में अब तक सीटों का फार्मूला तय नहीं हो सका है. इसी बीच मुकेश सहनी आज फेसबुक लाइव के ज़रिए बड़ा एलान कर सकते हैं.
एनडीए के बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. बीजेपी मुख्यालय में मंगलवार को लगातार बैठकें प्रस्तावित हैं. सूत्रों के मुताबिक जेडीयू, बीजेपी और हम (HAM) के बीच सीटों का अंतिम खाका लगभग तैयार है. कुछ सीटों पर अभी भी विवाद बरकरार है, जिस पर देर रात तक चर्चा चलने की उम्मीद है.
LIVE UPDATES
क्या मैथिली ठाकुर बीजेपी की टिकट पर ठोकेंगी ताल?
पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं से मुलाकात के बाद लोकगायिका मैथिली ठाकुर ने मंगलवार को अपने गृह क्षेत्र बेनीपट्टी से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है. यहां नर्मदा महोत्सव में प्रस्तुति देने आईं मैथिली ने कहा कि उनका उनके गृह क्षेत्र से अलग ही जुड़ाव है और अगर वह अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत वहां से करेंगी तो वह बहुत कुछ सीख सकेंगी.
मैथिली ने पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के संगठन प्रभारी विनोद तावडे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की थी. इसके बाद से उनके चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं.
‘छह और ग्यारह, एनडीए नौ दो ग्यारह’ बिहार चुनाव की घोषणा के बाद लालू प्रसाद यादव ने कसा तंज
पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बिहार सरकार पर तंज कसा है. उन्होंने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में डबल इंजन सरकार की विदाई तय है.बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. चुनावी तैयारियों के साथ-साथ आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है. एनडीए और इंडिया ब्लॉक के दल अपनी-अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं. इसी बीच, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार से डबल इंजन सरकार की विदाई तय है.
लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "छह और ग्यारह, एनडीए नौ दो ग्यारह." इस पोस्ट के जरिए उन्होंने संकेत दिया कि बिहार से एनडीए की विदाई तय है. यह पहली बार नहीं है जब लालू प्रसाद यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है. वह अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सरकार पर कटाक्ष करते रहते हैं.
हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए...सीएम नीतीश पर तेजस्वी का हमला
बिहार की राजनीति में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही बयानबाज़ी का दौर तेज हो गया है. इसी बीच आरजेडी नेता और महागठबंधन के चेहरे तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बिहार को अब “अचेत अवस्था” वाले मुख्यमंत्री की नहीं, बल्कि एक “जागरूक, ऊर्जावान और निर्भीक” नेता की ज़रूरत है जो राज्य की तक़दीर बदल सके. यहां पढ़ें पूरी खबर