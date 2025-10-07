बिहार चुनाव 2025: आपकी विधानसभा में वोटिंग कब, यहां चेक करें

Bihar Elections 243 Vidhan Sabha Seats VotingSchedule: बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. कुल 243 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होंगे. पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीट के लिए मतदान होगा. बिहार की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. चुनाव आयोग के मुताबिक, इस तारीख से पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा. राजनीतिक दलों ने भी आयोग से अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने का आग्रह किया था, ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में राज्य के बाहर काम करने वाले लोग उस दौरान त्योहारों के लिए घर लौटते हैं. राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है, जिनमें पुरुष मतदाता 3.92 करोड़ और महिला मतदाता 3.50 करोड़ हैं. लोगों के मन में एक सवाल अहम है कि उनके विधानसभा में वोटिंग कब होगी?

यहां हम बता रहे हैं, 243 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की तारीख. आप इस लिस्‍ट में अपने विधानसभा में वोटिंग की तारीख सर्च कर सकते हैं. इसके लिए नीचे चार्ट में मौजूद सर्च बार में अपने विधानसभा का नाम डालकर सर्च कर सकते हैं.

दोनों चरण के चुनाव के लिए ये हैं महत्‍वपूर्ण तारीखें

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी होगी, नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर को होगी, 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं.

वहीं, दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी, नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर को होगी, 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे.

10 दिन पहले तक जुड़वा सकते हैं नाम

ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कहा कि बिहार के वोटर्स, आयोग के साथ मजबूती से खड़े हैं और निर्वाचन आयोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है. उन्‍होंने बताया कि निधन होने, भारतीय नागरिक नहीं होने, प्रवासन और नाम के दोहराव के कारण बिहार की मतदाता सूची से 69 लाख नाम हटाए गए. उन्होंने कहा कि यदि किसी का नाम छूट गया है, तो नामांकन की तिथि से 10 दिन पहले तक अपना नाम जुड़वा सकते हैं.

कुमार ने कहा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव, वोटर्स के लिए बहुत ही सुगम और सरल होंगे. कानून व्यवस्था पर पूर्ण निगरानी रखी जाएगी तथा पूर्ण पारदर्शी तरीके से होने वाले ये चुनाव सबसे बेहतरीन हों, ऐसी आयोग की मंशा है.