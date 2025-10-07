विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार चुनाव 2025: आपकी विधानसभा में वोटिंग कब, यहां चेक करें

Bihar Elections 2025: बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होंगे. पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीट के लिए मतदान होगा. यहां चेक करें डिटेल्.

Read Time: 3 mins
Share
बिहार चुनाव 2025: आपकी विधानसभा में वोटिंग कब, यहां चेक करें
  • बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे, पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए वोटिंग होगी
  • बिहार की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है और उससे पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा
  • पहले चरण के चुनाव के लिए वोटिंग 6 नवंबर काे होगी, वहीं दूसरे चरण के चुनाव के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Bihar Elections 243 Vidhan Sabha Seats VotingSchedule: बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. कुल 243 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होंगे. पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीट के लिए मतदान होगा. बिहार की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. चुनाव आयोग के मुताबिक, इस तारीख से पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा. राजनीतिक दलों ने भी आयोग से अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने का आग्रह किया था, ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में राज्य के बाहर काम करने वाले लोग उस दौरान त्योहारों के लिए घर लौटते हैं. राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है, जिनमें पुरुष मतदाता 3.92 करोड़ और महिला मतदाता 3.50 करोड़ हैं. लोगों के मन में एक सवाल अहम है कि उनके विधानसभा में वोटिंग कब होगी? 

यहां हम बता रहे हैं, 243 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की तारीख. आप इस लिस्‍ट में अपने विधानसभा में वोटिंग की तारीख सर्च कर सकते हैं. इसके लिए नीचे चार्ट में मौजूद सर्च बार में अपने विधानसभा का नाम डालकर सर्च कर सकते हैं. 

दोनों चरण के चुनाव के लिए ये हैं महत्‍वपूर्ण तारीखें 

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी होगी, नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर को होगी, 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं.

वहीं, दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी, नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर को होगी, 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे.

10 दिन पहले तक जुड़वा सकते हैं नाम 

ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कहा कि बिहार के वोटर्स, आयोग के साथ मजबूती से खड़े हैं और निर्वाचन आयोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है. उन्‍होंने बताया कि निधन होने, भारतीय नागरिक नहीं होने, प्रवासन और नाम के दोहराव के कारण बिहार की मतदाता सूची से 69 लाख नाम हटाए गए. उन्होंने कहा कि यदि किसी का नाम छूट गया है, तो नामांकन की तिथि से 10 दिन पहले तक अपना नाम जुड़वा सकते हैं.

कुमार ने कहा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव, वोटर्स के लिए बहुत ही सुगम और सरल होंगे. कानून व्यवस्था पर पूर्ण निगरानी रखी जाएगी तथा पूर्ण पारदर्शी तरीके से होने वाले ये चुनाव सबसे बेहतरीन हों, ऐसी आयोग की मंशा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Elections, Bihar Elections Schedule, Bihar Elections Poll Dates, Bihar Polling, Bihar Poll 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com