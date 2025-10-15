विज्ञापन
बालिका गृह कांड से चर्चा में आईं मंजू वर्मा के बेटे पर नीतीश मेहरबान, चेरिया बरियारपुर से दिया टिकट

मंजू वर्मा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद चर्चा में आई थीं और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. इस मामले के सामने आने के बाद सीबीआई ने उनके घर पर छापेमारी कर कारतूस बरामद किए थे.

बालिका गृह कांड से चर्चा में आईं मंजू वर्मा के बेटे पर नीतीश मेहरबान, चेरिया बरियारपुर से दिया टिकट
  • जदयू ने बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर विधानसभा से मंजू वर्मा के पुत्र अभिषेक को उम्मीदवार घोषित किया है
  • मंजू वर्मा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद चर्चा में आई थीं
  • अभिषेक कुमार 42 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट हैं और पहले अमेजन कंपनी में ऊंचे पद पर काम कर चुके हैं
पटना:

बेगूसराय-मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले से सुर्खियों में आईं और समाज कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा देने वाली मंजू वर्मा के पुत्र अभिषेक कुमार को जदयू ने चेरिया बरियारपुर विधानसभा से टिकट दिया है. टिकट फाइनल होने के बाद अभिषेक कुमार सिंबल लेने के लिए पटना रवाना हो गए हैं. 42 वर्षीय अभिषेक कुमार बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और फिलहाल सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं.

मंजू वर्मा की क्यों इतनी चर्चा

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू ने आज 57 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है. बेगूसराय जिले के दो विधानसभा क्षेत्रों में मटिहानी से राजकुमार सिंह और चेरिया बरियारपुर से मंजू वर्मा के बेटे अभिषेक आनंद को उम्मीदवार घोषित किया गया है. मंजू वर्मा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद चर्चा में आई थीं और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. इस मामले के सामने आने के बाद सीबीआई ने उनके घर पर छापेमारी कर कारतूस बरामद किए थे.

मंजू वर्मा के बेटे पर जेडीयू का दांव

यह मामला अभी कोर्ट में लंबित है, अब जदयू ने मंजू वर्मा के स्थान पर उनके बेटे अभिषेक आनंद पर दांव लगाया है. 2020 के चुनाव में राजवंशी महतो ने जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रही मंजू वर्मा को 40,000 से ज्यादा मतों से पराजित किया था. इसी वजह से माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इस बार मंजू वर्मा की जगह उनके बेटे अभिषेक कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है. 

मंजू के बेटे का प्रोफाइल

अभिषेक कुमार की उम्र लगभग 42 साल है और वे बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट है. वे अमेजन कंपनी में एक बड़े पद पर भी काम कर चुके है. मंजू वर्मा का परिवार शुरू से ही राजनीति में सक्रिय रहा है. कुशवाहा समाज से आने वाले अभिषेक आनंद पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं. वे अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के युवा हैं जो 2025 के चुनाव में किस्मत आजमाएंगे.

