प्रशासन पक्षपात कर रहा है... बिहार चुनाव के पहले चरण में मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र बूथ पर किया हंगामा

बिहार चुनाव के पहले चरण में शाम पांच बजे तक 60.1 फीसदी मतदान हुआ है. 2020 में हुए विधानसभा चुनाव की तुलना में ये 8.3 फीसदी ज्यादा है. पहले चरण के मतदान के दौरान ज्यादातर जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण ही रहा. हालांकि, कुछ जगहों पर विपक्ष के नेताओं ने प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप भी लगाया है. इन्हीं में से एक सीट है मनेर की. जहां से भाई वीरेंद्र मौजूदा विधायक हैं. उन्होंने मतदान के दौरान प्रशासन पर अपनी मनमानी करने का आरोप लगाया है.

पटना ज़िले के मनेर विधानसभा क्षेत्र (संख्या 187) के बूथ संख्या 79 पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब राजद प्रत्याशी भाई वीरेंद्र अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे. मतदान करने के बाद भाई वीरेंद्र ने सुरक्षा कर्मियों पर पक्षपात करने का गंभीर आरोप लगाते हुए बूथ परिसर में हंगामा भी कर दिया.

उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा बल एक विशेष दल के पक्ष में काम कर रहे हैं और मतदाताओं को डराने की कोशिश की जा रही है. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया.

वोट देने के बाद मीडिया से बातचीत में राजद प्रत्याशी भाई वीरेंद्र ने कहा कि कई बूथों पर सुरक्षाकर्मी मनमानी कर रहे हैं जहां चार भूत है वहां एक लाइन लगाया जा रहा है साथ ही पक्षपात भी कर रहे हैं. फिलहाल प्रशासन ने बूथ की सुरक्षा बढ़ा दी है और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है.