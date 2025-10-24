बिहार की इन 11 सीटों पर महागठबंधन की दोस्ताना लड़ाई, जानें कितना होगा नुकसान

Bihar Election 2025: बिहार में दोनों चरणों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है. यानी तमाम सीटों पर किसके बीच मुकाबला हो रहा है, ये बात अब साफ हो चुकी है. इसके साथ ही उन विधानसभा सीटों का भी पता लग चुका है, जहां पर महागठबंधन के ही दल एक दूसरे को चुनौती देते हुए नजर आएंगे. इस दोस्ताना लड़ाई को लेकर फिलहाल लोगों में भी कंफ्यूजन है. कुल मिलाकर ऐसी 11 सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस और बाकी गठबंधन के दल आमने-सामने की लड़ाई में हैं. आइए जानते हैं कि कौन सी वो सीटें हैं, जहां पर महागठबंधन के दल एक दूसरे के खिलाफ उतरे हैं.

कई सीटों पर दोस्ताना लड़ाई

बिहार में एनडीए के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, जिसे महागठबंधन के नाम से जाना जाता है. हालांकि सभी सीटों पर ये गठबंधन कायम नहीं रहा. दूसरे चरण की 9 सीटों पर और पहले चरण की 6 सीटों पर एक ही गठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने आ गए, हालांकि इनमें से कुछ सीटों पर उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है. दूसरे चरण पर नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर थी.

इन सीटों पर वापस लिए गए नाम

गठबंधन के ही दो उम्मीदवारों की आपसी लड़ाई से कहीं न कहीं आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है, ऐसे में नामांकन वापसी की आखिरी तारीख से ठीक पहले तमाम उम्मीदवारों से बातचीत की कोशिश की गई. आखिरी दिन तीन उम्मीदवार मान गए और अपना नाम वापस ले लिया. इनमें बाबूबरही सीट पर वीआईपी उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया, वारसलीगंज में कांग्रेस उम्मीदवार ने नाम वापस लिया. लालगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया. इसके अलावा प्राणपुर सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार की नाम वापसी हुई. इन तमाम सीटों पर महागठबंधन के दूसरे दलों के उम्मीदवार आरजेडी के खिलाफ उतर गए थे.

पहले चरण की दोस्ताना लड़ाई

वैशाली विधानसभा सीट पर कांग्रेस बनाम आरजेडी

बछवाड़ा सीट पर सीपीआई बनाम कांग्रेस

राजापाकड़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस बनाम सीपीआई

बिहारशरीफ सीट पर कांग्रेस बनाम सीपीआई

गौराबौराम सीट पर आरजेडी बनाम वीआईपी, वीआईपी से मुकेश साहनी के सगे भाई

दूसरे चरण में आपसी लड़ाई

चैनपुर विधानसभा सीट पर वीआईपी बनाम आरजेडी

कहलगांव सीट पर कांग्रेस बनाम आरजेडी

सुल्तानगंज सीट पर आरजेडी बनाम कांग्रेस

सिकंदरा सीट पर आरजेडी बनाम कांग्रेस

नरकटियागंज की सीट पर आरजेडी बनाम कांग्रेस

करगहर सीट पर सीपीआई बनाम कांग्रेस की लड़ाई

कुल इतनी सीटों पर दोस्ताना मुकाबला

कुल मिलाकर अब पहले चरण की 5 और दूसरे चरण की 6 सीटों पर दोस्ताना लड़ाई तय हो चुकी है. वहीं सुगौली सीट से वीआईपी उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया, जबकि मोहनिया सीट से आरजेडी उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ. मोहनिया सीट से आरजेडी ने अब एक निर्दलीय उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया है. इसी तरह से मढ़ौरा सीट पर एनडीए का कोई उम्मीदवार नहीं है . ये सीट चिराग पासवान को दी गई है, लेकिन पार्टी सिंबल की कुछ खामी को लेकर उनकी पार्टी के उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया.

जिन सीटों पर महागठबंधन के दो उम्मीदवार हैं, वहां भारी नुकसान हो सकता है. इस आपसी लड़ाई का सीधा फायदा एनडीए को पहुंच सकता है. यानी इन 11 सीटों पर उम्मीदवारों की आपसी लड़ाई ने एनडीए के लिए मुकाबला आसान कर दिया है.