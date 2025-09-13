ब्रेक लगते ही बिखर गईं मछलियां... फिर मची ऐसी लूट कि हो गया रास्ता जाम

- बिहार के बांका में एक वाहन से मछलियां सड़क पर गिरने के बाद लोग मछलियां लूटने के लिए उमड़ पड़े.
- मछली लदा वाहन ब्रेक लगाते समय अनियंत्रित हो गया और मछलियां सड़क पर बिखर गईं.
- आसपास के लोग मौके पर पहुंचकर मछलियां बर्तन और बोरे में भरकर ले जाने लगे.
बिहार के बांका में शुक्रवार को एक अजीब नजारा देखने को मिला. सड़क पर गिरीं मछलियां लूटने के लिए लोगों की भारी उमड़ पड़ी. यह घटना भागलपुर–हंसडीहा मुख्य मार्ग पर बौंसी ब्लॉक गेट के पास हुई. जानकारी के मुताबिक, मछली लदा वाहन वहां से गुजर रहा था, तभी ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया. गाड़ी थोड़ी अनियंत्रित हुई और वाहन पर लदी मछलियां सड़क पर बिखर गईं.
ये भी पढ़ें-कर्नाटक में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान भीड़ में घुसा ट्रक, हादसे में 8 लोगों की मौत
सड़क पर मछलियां लूटने लगे लोग
सड़क पर गिरते ही छोटे आकार की मछलियां इधर-उधर छटपटाने लगीं. यह देख आसपास मौजूद लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. कुछ लोग बर्तन लेकर पहुंचे तो कुछ बोरे में मछलियां भरने लगे. देखते ही देखते पूरा रोड मछली लूटने वालों से भर गया. माहौल ऐसा था कि हर कोई किसी भी तरह से अधिक से अधिक मछली ले जाना चाहता था.
सड़क से साफ हो गईं सभी मछलियां
घटना की जानकारी मिलने पर आस-पास के गांवों के लोग भी मौके पर पहुंच गए. लोगों ने वाहन मालिक या चालक की परवाह किए बिना मछलियां समेट लीं और अपने घरों की ओर रवाना हो गए. देखते ही देखते सभी मछलियां सड़क से गायब हो गईं.
मछली लूट की वजह से हुआ ट्रैफिक जाम
स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं, जब परिवहन के दौरान अनियंत्रित वाहन से सामान गिर जाता है और लोग उसे लूट ले जाते हैं. इस घटना ने राहगीरों को भी कुछ देर तक परेशानी में डाल दिया, क्योंकि सड़क पूरी तरह भीड़ से जाम हो गई थी.
इनपुट- दीपक कुमार
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं