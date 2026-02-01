बिहार के दलित टोले में दबंग का खौफ, केस वापसी का दबाव बनाने के लिए की अंधाधुंध फायरिंग

बिहार के भागलपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. आरोप है कि नारायणपुर गांव के दलित टोले में एक दबंग युवक ने केस वापस लेने का दबाव बनाने के लिए सरेआम फायरिंग कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी. इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें आरोपी को बेखौफ होकर हथियार लहराते और लगातार तीन से चार राउंड गोलियां चलाते हुए देखा जा सकता है.

ये भी पढे़ं- बिहार में मोबाइल चोरी के शक में महिला की पिटाई, बाल खींचे और जड़े थप्पड़ ही थप्पड़

बेटे को दी गाली, हमले में पिता को किया घायल

पीड़ित राजकिशोर पासवान ने गांव के ही शिवा यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उसका कहना है कि विवाद की शुरुआत 27 जनवरी को हुई थी, जब आरोपी ने उनके बेटे के साथ गाली-गलौज की थी. ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन करीब एक घंटे बाद आरोपी ने दोबारा हमला कर राजकिशोर पासवान को गंभीर रूप से घायल कर दिया.

दलित टोले में फायरिंग, केस वापस लेने का दबाव

इस मामले में पहले से भवानीपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज है. अब आरोपी उसी केस को वापस लेने के लिए लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है. इसी दबाव को बनाने के लिए उसने दलित टोले में पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.फायरिंग की इस घटना के बाद से दलित टोले के लोग गहरे डर में हैं. वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी

वायरल वीडियो ने पुलिस और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए भवानीपुर थानाध्यक्ष शुंभ पासवान ने बताया कि पुलिस ने घटना की पुष्टि की है और वायरल वीडियो को साक्ष्य के तौर पर लिया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. प्रशासन ने ग्रामीणों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है. इलाके के लोग पुलिस से आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और गांव में गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

