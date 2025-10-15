विज्ञापन
पटना में रोते हुए बोली कांग्रेस नेता-सोनिया जी ऐसे भाजपा से आए लोगों को टिकट देंगे तो पार्टी बर्बाद हो जाएगी

अजीता पांडे ने कहा, “दिन-रात हमने पार्टी के लिए काम किया. 12-12 घंटे की ड्यूटी लगाई, हर कार्यक्रम में हिस्सा लिया, हर आदेश का पालन किया. हमारे सारे काम का रिकॉर्ड पार्टी के पास है.

  • बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर अंदरूनी असंतोष और विरोध देखने को मिला है
  • कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष अजीता पांडे ने पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है
  • अजीता पांडे ने कहा कि भाजपा से आए नए सदस्यों को टिकट देकर कांग्रेस की मूल भावना से समझौता किया गया है
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आ गया है. पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस महिला जिला (ग्रामीण) अध्यक्ष अजीता पांडे फूट-फूटकर रो पड़ीं. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर भाजपा से आए लोगों को टिकट दे दिया है.

अजीता पांडे ने भावुक होते हुए कहा, “सोनिया जी, अगर ऐसे लोगों को टिकट दिया गया तो कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी.” उन्होंने दावा किया कि बिहार में कांग्रेस के पुराने नेता अशोक गगन, जो 35 साल से पार्टी से जुड़े हैं, को टिकट का वादा किया गया था, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह के दबाव में उनका टिकट रद्द कर दिया गया.

अजीता पांडे ने कहा, “दिन-रात हमने पार्टी के लिए काम किया. 12-12 घंटे की ड्यूटी लगाई, हर कार्यक्रम में हिस्सा लिया, हर आदेश का पालन किया. हमारे सारे काम का रिकॉर्ड पार्टी के पास है. प्रियंका गांधी जी ने खुद कहा था कि महिलाओं तक पहुंचिए, आधी आबादी को जोड़िए, और हम वही कर रहे थे.”

उन्होंने कहा कि अशोक गगन जैसे समर्पित नेताओं को किनारे कर ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो हाल ही में भाजपा से कांग्रेस में आए हैं. “यह कांग्रेस की आत्मा के साथ धोखा है. पुराने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर पानी फेर दिया गया है.”

सूत्रों के मुताबिक, अजीता पांडे पटना के ग्रामीण क्षेत्र से टिकट की दावेदार थीं. वे लगातार संगठन में सक्रिय रहीं और महिला कांग्रेस की जमीनी नेटवर्क को मजबूत करने का काम करती रही हैं.

इस बयान के बाद बिहार कांग्रेस के भीतर उबाल आ गया है. कई स्थानीय कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पार्टी नेतृत्व से पुनर्विचार की मांग की है.
 

