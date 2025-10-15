पटना में रोते हुए बोली कांग्रेस नेता-सोनिया जी ऐसे भाजपा से आए लोगों को टिकट देंगे तो पार्टी बर्बाद हो जाएगी

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आ गया है. पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस महिला जिला (ग्रामीण) अध्यक्ष अजीता पांडे फूट-फूटकर रो पड़ीं. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर भाजपा से आए लोगों को टिकट दे दिया है.

अजीता पांडे ने भावुक होते हुए कहा, “सोनिया जी, अगर ऐसे लोगों को टिकट दिया गया तो कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी.” उन्होंने दावा किया कि बिहार में कांग्रेस के पुराने नेता अशोक गगन, जो 35 साल से पार्टी से जुड़े हैं, को टिकट का वादा किया गया था, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह के दबाव में उनका टिकट रद्द कर दिया गया.

अजीता पांडे ने कहा, “दिन-रात हमने पार्टी के लिए काम किया. 12-12 घंटे की ड्यूटी लगाई, हर कार्यक्रम में हिस्सा लिया, हर आदेश का पालन किया. हमारे सारे काम का रिकॉर्ड पार्टी के पास है. प्रियंका गांधी जी ने खुद कहा था कि महिलाओं तक पहुंचिए, आधी आबादी को जोड़िए, और हम वही कर रहे थे.”

Delhi: Delhi: Patna Rural District Mahila Congress President Ajita Pandey says, "...Day and night, we worked tirelessly, twelve-hour shifts, following all party orders and programs, which are officially documented. In Bihar, this individual (Ashok Gagan) has been ranked number… https://t.co/nBAoivi0PO pic.twitter.com/2JfTQeBHCs — IANS (@ians_india) October 15, 2025

उन्होंने कहा कि अशोक गगन जैसे समर्पित नेताओं को किनारे कर ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो हाल ही में भाजपा से कांग्रेस में आए हैं. “यह कांग्रेस की आत्मा के साथ धोखा है. पुराने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर पानी फेर दिया गया है.”

सूत्रों के मुताबिक, अजीता पांडे पटना के ग्रामीण क्षेत्र से टिकट की दावेदार थीं. वे लगातार संगठन में सक्रिय रहीं और महिला कांग्रेस की जमीनी नेटवर्क को मजबूत करने का काम करती रही हैं.

इस बयान के बाद बिहार कांग्रेस के भीतर उबाल आ गया है. कई स्थानीय कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पार्टी नेतृत्व से पुनर्विचार की मांग की है.

