विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: जेडीयू ने जारी की अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट, इन नेताओं को मिली जगह

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए नामांकन का काम आज पूरा हो गया. इससे पहले जेडीयू ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की. इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर है.

Read Time: 2 mins
Share
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: जेडीयू ने जारी की अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट, इन नेताओं को मिली जगह
नई दिल्ली:

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल (यूनाइटेड) ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची शुक्रवार को जारी की. इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत 40 नेताओं के नाम हैं. पार्टी ने पांच महिलाओं को भी स्टार प्रचारक बनवाया है. इसमें शिवहर की सांसद लवली आनंद का भी नाम शामिल है. केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है.

किसने जारी की है स्टार प्रचारकों की सूची

जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान के दस्खत से चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ये सभी नेता बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के प्रचार अभियान को मजबूती देंगे. इस लिस्ट के साथ जेडीयू ने अपने चुनावी अभियान को औपचारिक रूप से गति दे दी है.

जेडीयू के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल महिला नेताओं में लवली आनंद के अलावा मीना यादव, कविता सिंह, कहकशां परवीन आदि के नाम भी शामिल हैं.  

Latest and Breaking News on NDTV

जेडीयू के स्टार प्रचारक कौन कौन हैं

चुनाव आयोग को भेजी गई स्टार प्रचारकों की सूची में नीतीश कुमार, संजय कुमार झा,  राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, विजेन्द्र प्रसाद यादव, उमेश सिंह कुशवाहा, विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, मनीष कुमार वर्मा, आफाक अहमद खान, सरयू राय, कौशलेंद्र कुमार, देवेशचंद्र ठाकुर, दिलेश्वर कामत, दिनेश चन्द्र यादव, हर्षवर्धन सिंह, अरुण कुमार, लवली आनंद, रामप्रीत मंडल के नाम प्रमुख हैं. 

इनके अलावा डॉ. अलोक कुमार सुमन, सुनील कुमार, मदन सहनी, रत्नेश सदा, ललन कुमार सर्राफ, संजय सिंह,  नीरज कुमार, ई० सुनील कुमार, खालिद अनवर, रवींद्र प्रसाद सिंह, रीना यादव, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, कविता सिंह, कहकशां परवीन, राम कुमार शर्मा, रमेश कुशवाहा, मोहम्मद नेमतुत्लाह, चन्दन कुमार सिंह, भारती मेहता, डॉ. श्वेता विश्वास का नाम भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल है. 

ये भी पढ़ें: बिहार में मुकेश सहनी मजबूरी क्यों? कांग्रेस-RJD ने इतने 'VIP नखरे' क्यों सहे? Inside story

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Assembly Elections 2025, Nitish Kumar, JDU
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com