Exclusive: कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए डेढ़ दर्जन सीटों पर तय किए उम्मीदवार, जानिए कहां से कौन?

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा कुछ दिनों में होने वाली है. सभी सियासी दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं. अभी दोनों तरफ के गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर पेच फंसा है. लेकिन राजनीतिक दलों की अपनी-अपनी तैयारी अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है. इस बीच एक बड़ी खबर कांग्रेस खेमे से सामने आई है. कांग्रेस से जुड़े विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने करीब डेढ़ दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं. मिली जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अगले हफ़्ते हो सकती है.



पार्टी की स्क्रीनिंग कमिटी ने करीब डेढ़ दर्जन सीटों पर एक नाम पर सहमति बना ली है. कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीब पच्चीस सीटों पर उम्मीदवार तय हो सकते हैं जिसके बाद पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी.

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में अंदरखाने अब तक जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं उनमें प्रमुख हैं –

कुटुंबा से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम

कदवा से विधायक दल के नेता शकील अहमद ख़ान

औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह

मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी

किशनगंज से इज़हारुल हुसैन

अभी बिहार में कांग्रेस के 17 विधायक, ज्यादातर को मिलेगा दोबारा मौका

ये सभी कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं. फ़िलहाल बिहार में कांग्रेस के 17 विधायक हैं जिनमें से ज्यादातर को दुबारा मौका मिलने जा रहा है. हालांकि ख़राब रिपोर्ट कार्ड के कारण एक–दो विधायकों की टिकट पर तलवार भी लटक रही है. पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटें लड़ कर 19 जीती थी लेकिन दो विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं.

सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है

कांग्रेस स्क्रीनिंग कमिटी ने इसके अलावा रीगा सीट से पूर्व विधायक अमित कुमार का नाम भी तय कर दिया है. बहरहाल अब तक यह साफ़ नहीं है कि कांग्रेस को आरजेडी कितनी सीटें देने वाली है. कांग्रेस करीब साठ सीटें चाहती है. पिछली बार की कमजोर बीस सीटों को कांग्रेस सरेंडर कर एक दर्जन मजबूत सीटें चाहती है. हालांकि इसको लेकर बात बनी नहीं है.

कांग्रेस की नजर मजबूत सीटों पर

कांग्रेस की नजर मजबूत सीटों पर है तो सीपीआई एमएल से लेकर सीपीआई और सीपीएम भी आरजेडी पर ज़्यादा सीटों को लेकर दबाव बना रही है. वीआईपी, जेएमएम और आरएलजेपी जैसे नए दलों भी इस बार इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं. आरजेडी ख़ुद भी कुल 243 सीटों में से 135–140 सीटें लड़ना चाहती है.

यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. हालांकि उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में तस्वीर साफ़ हो जाएगी क्योंकि बिहार चुनाव का एलान अगले हफ़्ते की शुरुआत में किसी भी दिन हो सकता है.



