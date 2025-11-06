बिहार में वोटिंग ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! आजादी से अब तक जानिए कब कितना हुआ मतदान

Bihar Assembly Elections Voting Percentage: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग गुरुवार को संपन्न हुई. पहले चरण में राज्य की 121 सीटों पर मतदान हुआ. इस बार बिहार के लोगों ने बंपर वोटिंग की है. शाम 6 बजे के आंकड़े के अनुसार पहले चरण में 64.5 प्रतिशत वोटिंग हुई. अभी राज्य में दूसरे चरण की वोटिंग होनी बाकी है. दूसरे चरण में राज्य की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा. लेकिन पहले चरण की वोटिंग के आंकड़े को देखें यह साफ है कि बिहार में अभी तक की सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है.

बिहार में सबसे ज्यादा 2000 के चुनाव में हुआ था मतदान

इससे पहले बिहार में सबसे अधिक वोटिंग का आंकड़ा साल 2000 के चुनाव में सामने आया था. तब पूरे बिहार में सर्वाधिक 62.57 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. इस बार पहले चरण में शाम 6 बजे तक 64 प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है. चुनाव आयोग अभी पहले चरण का आधिकारिक आंकड़ा जारी करेगा.

पहले चरण में जिस तरह बंपर वोटिंग हुई है, उससे यह उम्मीद है कि दूसरे चरण में भी इसी तरह जमकर वोटिंग होगी. अगर ऐसा हुआ तो बिहार से अभी तक की लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती सामने आएगी.

बिहार विधानसभा चुनावः कब कितनी हुई वोटिंग

बिहार विधानसभा चुनाव 1952- 42.06 प्रतिशत

बिहार विधानसभा चुनाव 1957- 43.24 प्रतिशत

बिहार विधानसभा चुनाव 1962- 44.47 प्रतिशत

बिहार विधानसभा चुनाव 1967- 51.51 प्रतिशत

बिहार विधानसभा चुनाव 1969- 52.79 प्रतिशत

बिहार विधानसभा चुनाव 1972- 52.79 प्रतिशत

बिहार विधानसभा चुनाव 1977- 50.51 प्रतिशत

बिहार विधानसभा चुनाव 1980- 57.28 प्रतिशत

बिहार विधानसभा चुनाव 1985- 56.27 प्रतिशत

बिहार विधानसभा चुनाव 1990- 62.04 प्रतिशत

बिहार विधानसभा चुनाव 1995- 61.79 प्रतिशत

बिहार विधानसभा चुनाव 2000- 62.57 प्रतिशत

बिहार विधानसभा चुनाव 2005 (फरवरी)- 46.05 प्रतिशत

बिहार विधानसभा चुनाव 2005 (अक्टूबर)- 45.85 प्रतिशत

बिहार विधानसभा चुनाव 2010- 52.73 प्रतिशत

बिहार विधानसभा चुनाव 2025- 56.91 प्रतिशत

बिहार विधानसभा चुनाव 2020- 57.29 प्रतिशत

बिहार विधानसभा चुनाव 2025- 64.05 प्रतिशत

