Bihar Election Result 2025: मगध में सियासी दंगल, यहां जानिए सभी 26 सीटों का परिणाम

- मतगणना की शुरुआत मगध प्रमंडल की 26 सीटों पर होने वाली है, जो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है
- मगध प्रमंडल में गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल जिले शामिल हैं, जिसमें गया में सबसे अधिक दस सीटें हैं
- 2020 के चुनाव में एनडीए को कुल 125 सीटें मिली थीं, जिसमें भाजपा ने 74 और जदयू ने 43 सीटें जीती थीं
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना की शुरुआत कुछ ही देर में होने वाली है और सबकी नजरें अब मगध प्रमंडल पर टिकी हैं. ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से अहम इस इलाके की 26 सीटों पर वोटों की गिनती होगी. यहां कई दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद है.
मगध प्रमंडल में कुल पांच जिले आते हैं गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल. इनमें सबसे ज्यादा 10 सीटें गया जिले में हैं, जबकि औरंगाबाद में 6, नवादा में 5, जहानाबाद में 3 और अरवल में 2 सीटें हैं. गया की टिकारी, बोधगया और वजीरगंज जैसी सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक माना जा रहा है. वहीं औरंगाबाद की देव और रफीगंज सीटों पर भी मतगणना के शुरुआती रुझान दिलचस्प हैं.
अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब एनडीए ने कुल 125 सीटों पर जीत दर्ज की थी. भाजपा को 74, जदयू को 43, जबकि हम और वीआईपी को 4-4 सीटें मिली थीं. दूसरी ओर, महागठबंधन को 110 सीटें मिली थीं, जिसमें राजद ने 75, कांग्रेस ने 19 और वाम दलों ने 16 सीटें जीती थीं.
इस बार फिर मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का दिख रहा है, लेकिन कई सीटों पर वामदलों और छोटे राजनीतिक दलों की भूमिका भी निर्णायक हो सकती है. फिलहाल सबकी निगाहें मगध के नतीजों पर टिकी हैं.
|सीट
|आगे
|पीछे
|काको
|घोसी
|मखदूमपुर (SC)
|जहानाबाद
|कौआकोल
|रजौली (SC)
|गोविंदपुर
|वारिसलीगंज
|नवादा
|हिसुआ
|देव
|कुटुंबा (SC)
|ओबरा
|गोह
|रफीगंज
|औरंगाबाद
|वजीरगंज
|अतरी
|बेलागंज
|टिकारी
|गया टाउन
|बोध गया (SC)
|शेरघाटी
|इमामगंज (SC)
|बाराचट्टी (SC)
|गया टाउन ग्रामीण
