बिहार विधानसभा चुनाव किस विधानसभा सीट पर कितने प्रतिशत हुए हैं मतदान, जानिए अपने क्षेत्र का हाल

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है. कुल 121 सीटों पर मतदान हो रहा है. सुबह 7 बजे से ही कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आ रही हैं. लोग लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. चुनाव आयोग ने मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. राज्यभर में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है. संवेदनशील और अति-संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है. हवाई निगरानी के साथ-साथ ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है.

पहले चरण के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है. मतदान शाम 5 बजे तक जारी रहेगा. आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं. आइए जानते हैं किस सीट पर कितने प्रतिशत वोट अब तक पड़े हैं.