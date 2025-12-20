विज्ञापन
लालू यादव की बायीं आंख की सर्जरी, नई दिल्ली के अस्पताल में हुआ ऑपरेशन

आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है. ऑपरेशन के दौरान उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती उनके साथ थीं.

लालू यादव के आखों की सर्जरी
नई दिल्ली:

आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है. आरजेडी चीफ का ये ऑपरेशन नई दिल्ली में हुआ है. लालू यादव के बायीं आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया है. गौरतलब है कि लालू यादव का किडनी भी ट्रांसप्लांट हो चुका है. 

आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है. ऑपरेशन के दौरान उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती उनके साथ थीं. सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन के आराम के बाद उनकी आखों पर लगी पट्टी हट जाएगी. 

गौरतलब है कि लालू यादव का 2022 में सिंगापुर में किडनी भी ट्रांसप्लांट हुआ था. वो पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं. लालू को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी दी थी. लालू यादव को शुगर की भी बीमारी है. पिछले काफी समय से लालू यादव सक्रिय राजनीति से दूर हैं. अब आरजेडी की पूरी कमान उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव के हाथ में है. बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को तगड़ा झटका लगा था और वो केवल 25 सीटों पर ही सिमट गई थी. 

बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद लालू यादव के परिवार में उठापटक की भी खबरें सामने आई हैं. रोहिणी आचार्या ने खुला आरोप लगाया था कि उनके ऊपर चप्पल उठाया गया था. गौरतलब है कि लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को यादव फैमिली ने बेदखल कर डाला है. तेजप्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल का गठन किया था. इसी दल के टिकट पर वो महुआ से विधानसभा चुनाव लड़े थे. हालांकि, वहां उन्हें हार मिली थी. 

