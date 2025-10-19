बिहार चुनाव 2025: नाथनगर विधानसभा सीट का इतिहास, सियासत और सामाजिक समीकरणों का संगम

नाथनगर विधानसभा क्षेत्र बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है. यह क्षेत्र भागलपुर शहर से सटा हुआ है और इसमें नाथनगर, सबौर, हबीबपुर नगर पंचायत तथा जगदीशपुर प्रखंड के कुछ गांव शामिल हैं. यह भागलपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. गंगा नदी के किनारे बसा यह इलाका उपजाऊ भूमि और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है. नाथनगर का चंपानगर क्षेत्र प्राचीन अंग महाजनपद की राजधानी रहा है, जहां महाभारत काल के योद्धा कर्ण का शासन माना जाता है.

राजनीतिक इतिहास

नाथनगर विधानसभा सीट की स्थापना 1967 में हुई थी. यह सीट लंबे समय तक समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियों का गढ़ रही है. जेडीयू ने यहां छह बार जीत दर्ज की है, जिसमें सुधा श्रीवास्तव तीन बार और अजय मंडल दो बार विधायक रहे. जनता दल ने दो बार, समता पार्टी ने एक बार, और राजद ने पहली बार 2020 में जीत हासिल की. कांग्रेस ने शुरुआती दौर में तीन बार जीत दर्ज की थी, अंतिम बार 1980 में. अन्य दलों जैसे भारतीय जनसंघ और लोक दल ने भी एक-एक बार जीत दर्ज की है.

2020 का चुनावी परिदृश्य

साल 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के अली अशरफ सिद्दीकी ने जेडीयू के लक्ष्मीकांत मंडल को 7,756 वोटों से हराकर पहली बार इस सीट पर राजद का परचम लहराया था. लोजपा ने उस चुनाव में 14,715 वोट हासिल किए, जिससे जेडीयू को नुकसान हुआ. कुल 1,93,863 वोट डाले गए थे, जबकि पंजीकृत मतदाता 3,14,429 थे.

जनसांख्यिकीय विशेषताएं

इस क्षेत्र में यादव और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या उल्लेखनीय अच्छी-खासी है. इसके अलावा ब्राह्मण, कोइरी, रविदास और पासवान समुदाय के वोटर भी अच्छी तादाद में हैं. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाता संख्या बढ़कर 3,40,735 हो गई, जिसमें लगभग 22.3% मुस्लिम और 10.9% अनुसूचित जाति समुदाय से हैं. क्षेत्र मुख्यतः ग्रामीण है, केवल 13.94% मतदाता शहरी हैं.



