विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार में जीविका दीदियों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा, 1.90 करोड़ का गबन कर भाई-बहन फरार

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के दो अलग अलग प्रखंडों की 100 जीविका दीदियों के करीब 1.90 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया है. मुजफ्फरपुर से सामने आए मामले में बैंक द्वारा संबंधित एजेंसी पर दोनों थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

Read Time: 4 mins
Share
बिहार में जीविका दीदियों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा, 1.90 करोड़ का गबन कर भाई-बहन फरार
  • मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा और मुसहरी प्रखंडों में जीविका दीदियों के नाम पर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ है.
  • M/S ग्रैविटी एग्रो एंड एनर्जी कंपनी ने 1.90 करोड़ रुपए ऋण लेकर दो वर्षों तक सामान की आपूर्ति नहीं की है.
  • बिहार ग्रामीण बैंक की दो शाखाओं ने जीविका दीदियों के नाम पर मशरूम उत्पादन हेतु ऋण स्वीकृत किया था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुजफ्फरपुर:

देश भर में महिलाओं के लिए सरकारें विभिन्‍न कल्‍याणकारी योजनाएं लेकर आती हैं, लेकिन बहुत सी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंच ही नहीं पाता है. हालांकि बिहार का मुजफ्फरनगर इस मामले में एक कदम आगे निकल गया है, जहां पर जीविका दीदियों के नाम पर करोड़ों के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है. मशरूम उत्पादन कर लाखों रुपए कमाने का झांसा देकर एक एजेंसी ने मुजफ्फरपुर जिले के दो अलग अलग प्रखंडों की 100 जीविका दीदी के करीब 1.90 करोड़ रुपए का गबन कर लेने का मामला सामने आया है. मुजफ्फरपुर से सामने आए मामले में बैंक द्वारा संबंधित एजेंसी पर दोनों थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

दरअसल, पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा और मुसहरी प्रखंड में स्थित बिहार ग्रामीण बैंक का है, जहां के शाखा प्रबंधक ने बोचहा और मुसहरी थाने को दिए आवेदन में बताया है कि बिहार ग्रामीण बैंक बोचहा की शाखा द्वारा 60 जीविका दीदियों को जबकि मुशहरी शाखा द्वारा 40 जीविका दीदियों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत मशरूम उत्पादन हेतु ऋण स्वीकृत किया गया था, जिसके लिए सामान आपूर्ति के लिए M/S ग्रैविटी एग्रो एंड एनर्जी कंपनी एवं जीविका दीदियों के बीच हुए एकरारनामे के अनुसार M/S ग्रैविटी एग्रो एंड एनर्जी कंपनी ने बैंक को कोटेशन समर्पित किया था.

पैसे मिले लेकिन नहीं की गई सामान की आपूर्ति

ऋण स्वीकृत होने के बाद सभी बोचहा प्रखंड की 60 जीविका दीदियों के नाम पर स्वीकृत ऋण की राशि 1 करोड़, 18 लाख, 58 हजार, 727 रुपए वर्ष 2023 में M/S ग्रैविटी एग्रो एंड एनर्जी कंपनी के खाते में अलग अलग तिथियों को भुगतान कर दिया गया जबकि मुसहरी बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा 40 जीविका दीदियों के नाम पर तकरीबन 72 लाख रुपए की राशि M/S ग्रैविटी एग्रो एंड एनर्जी कंपनी के खाते में अलग अलग तिथियों को भुगतान कर दिया गया. 

बैंक द्वारा कुल राशि प्राप्त होने के बावजूद M/S ग्रैविटी एग्रो एंड एनर्जी कंपनी के द्वारा दो वर्ष बीत जाने के बाद भी सामान की आपूर्ति नहीं की गई. इस तरह उनके द्वारा बैंक का तकरीबन 1.90 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी कर गबन कर लिया गया, जिस कारण बैंक और जीविका दीदियों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा है.

वहीं अब पूरे मामले को लेकर बोचहा और मुसहरी के बैंक प्रबंधक द्वारा आवेदन प्राप्त होने के बाद बोचहा थाना और मुसहरी थाने की पुलिस ने M/S ग्रैविटी एग्रो एंड एनर्जी कंपनी के प्रबंधक मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र के खरौना डीह निवासी कुमारी शिवांगी और आशुतोष मंगलम पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

भाई बहन ने मिल कर किया करोड़ों का गबन

दरअसल, M/S ग्रैविटी एग्रो एंड एनर्जी कंपनी का संचालन कुढ़नी थाना क्षेत्र के रहने वाली कुमारी शिवांगी अपने भाई आशुतोष मंगलम के साथ मिल कर करती है. 2023 में कुमारी शिवांगी अपने भाई आशुतोष मंगलम के साथ मशरूम के माध्यम से लाखों रुपए कमाने की बात जीविका दीदी से कही थी, जिसके बाद जीविका दीदी के साथ एजेंसी ने इकरारनामा किया और फिर जीविका दीदियों के नाम पर बोचहा और मुशहरी में स्थित बिहार ग्रामीण बैंक से करोड़ों रुपए उठा लिए और अब दो वर्ष बीत जाने के बाद बैंक द्वारा संबंधित एजेंसी पर गबन का मामला दर्ज कराया गया है.

वहीं मामले को लेकर ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि एक एजेंसी के द्वारा जीविका के नाम पर बिहार ग्रामीण बैंक से ऋण स्वीकृत कराने के बाद गबन करने को लेकर बोचहा थाना और मुशहरी थाना में बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसके आलोक में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar, Muzaffarpur, Loan Embezzlement Case
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com