जानकारी के अनुसार, मुफस्सिल थाना के वरीय पदाधिकारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू की और पूछताछ के बाद पिकअप वाहन और दोनों युवकों को थाने ले गई.

जब बियर लूटने झाड़ियों में कूद पड़े लोग, बिहार की ये घटना आपको हैरान कर देगी
  • बिहार के कटिहार में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद झाड़ियों में बड़ी मात्रा में बियर पाई गई है
  • मुफस्सिल थाना पुलिस ने पिकअप वाहन से बंगाल निर्मित बियर के कई कार्टून बरामद कर दो लोगों को गिरफ्तार किया
  • गिरफ्तार किए गए युवक मुकेश ओझा और राहुल ओझा से 507 लीटर विदेशी शराब और बियर जब्त की गई है
शराब और बियर के आप शौकीन हों मगर राज्य ऐसा हो कि शराब पर बैन हो. मगर एक दिन आपको पता चले कि शराब फ्री में उपलब्ध है. क्या करेंगे... जी हां, कुछ ऐसा ही बिहार के कटिहार में हुआ है. बिहार में शराब बेचने और पीने पर पूर्ण प्रतिबंध है. लोगों के गले सालों-महीनों-दिनों से सूखे हुए थे, अचानक पता चला कि बियर झाड़ियों में पड़ी हुई है. कोई उसका मालिक नहीं है. बस, फिर क्या था, जिसे जितना हाथ लगा, ले उड़ा. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है. अब पुलिस उन सभी लोगों को ढूंढ रही है, जो बियर लूट ले गए.

पुलिस को क्या जानकारी

कटिहार एएसपी अभिजीत कुमार सिंह ने बताया कि एक वायरल वीडियो की सूचना मिली है. वीडियो देखकर पता चल रहा है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदामारेखा फोरलेन के समीप एक बगान में से कुछ लोगों को झाड़ी से बियर लूटा गया. अभी हाल ही में मुफस्सिल थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि पिकअप वाहन में बंगाल निर्मित बियर के कई कार्टून भरकर लाया जा रहा है तो उसे पकड़ा गया और बियर बरामद किए गया. बताया जा रहा है कि ये सभी कार्टून बोरे में बांधकर पिकअप पर लादे गए थे. मुफस्सिल थाना पुलिस ने पिकअप वाहन को अपने कब्जे में लेते हुए वाहन चालक समेत एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया. 

किसने फेंका बियर

जानकारी के अनुसार, मुफस्सिल थाना के वरीय पदाधिकारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू की और पूछताछ के बाद पिकअप वाहन और दोनों युवकों को थाने ले गई. मुकेश ओझा और राहुल ओझा को गिरफ्तार किया गया. पिकअप से 507 लीटर विदेशी शराब जिसमें बियर भी थी, बरामद की गई. अब सवाल यह उठता है कि जब पुलिस ने बियर बरामद कर लिया तो जंगल और झाड़ियों में इतनी मात्रा में बियर किसने और कब छुपाकर रखी थी. यह पूरा मामला फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है. पुलिस का कहना है कि पूरे प्रकरण की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

