Bihar Election Result: सीमांचल की चुनावी रेस में बने रहे ओवैसी, AIMIM की 5 सीटों पर बढ़त- तेजस्वी को लगा झटका

Bihar Election 2025 Result: असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 25 उम्मीदवार उतारे थे और पार्टी इनमें से 5 सीटों पर आगे हैं.

Bihar Election 2025 Result: असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का कैसा प्रदर्शन रहा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वोटों की गिनती जारी है और एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है. महागठंबधन को बड़ा डेंट लग रहा है जो सरकार बनाना तो दूर 50 के आसपास सीटों पर सिमटता दिख रहा है. हालांकि जब बिहार चुनाव की धूल शांत हो जाएगी, तो कई पार्टियों पर अलग से बात होगी. वो पार्टियां जो सीटों के लिहाज से बिग प्लेयर तो नहीं थी लेकिन जिसका प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में एक मैसेज देता है. उनमें से एक असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) है.

AIMIM ने इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 25 उम्मीदवार उतारे थे और पार्टी इनमें से 5 सीटों पर आगे हैं. कोचाधामन सीट पर पार्टी उम्मीदवार सरवर आलम आगे हैं. अमौर सीट से पार्टी उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने बढ़त बनाई है. बैसी सीट पर भी पार्टी उम्मीदवार गुलाम सरवर एक नंबर पर है. वहीं जोकीहाट से पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद मुर्शिद आलम सबसे आगे हैं. ठाकुरगंज से पार्टी उम्मीदवार गुलाम हसनैन एक नंबर पर हैं.

AIMIM ने ने पिछली बार यानी 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में पांच सीटों पर जीत हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया था, ये सभी सीटें राज्य के सीमांचल क्षेत्र में थीं. हालांकि चुनाव के बाद असदुद्दीन ओवैसी के चार विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे और केवल अमौर से विजेता अख्तरुल ईमान ही पार्टी के साथ रह गए थे. अख्तरुल ईमान अभी अपने सीट से जीत रहे हैं.

चार जिलों - अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया से बने सीमांचल क्षेत्र में 24 विधानसभा सीटें हैं और राज्य की मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा है. 2020 में, एनडीए ने इस क्षेत्र से 12 सीटें और महागठबंधन ने सात सीटें जीती थीं.

