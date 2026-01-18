क्या कटिहार में निजी कोचिंग संस्थान के नाम पर 'केरला फाइल्स' की तर्ज पर 'सीमांचल फाइल्स' की स्क्रिप्‍ट लिखने की तैयारी हो रही है..? आखिर कोचिंग संस्थान संचालक अपना नाम बदलकर क्यों छात्राओं को अंधेरे में रखकर अश्लील हरकतें करना चाहते थे. छात्रों को बहलाकर नेपाल ले जाते थे और उनपर शराब पीने का दबाव बनाते थे. पीड़ित लड़की की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

आर्यन सिंह निकला मोहम्‍मद फंटू

कटिहार के सुदूर इलाका मनिहारी अनुमंडल में पिछले कुछ समय से गैप इंस्टिट्यूट नाम से एक कोचिंग संस्था संचालित हो रहा है. यहां पढ़ने वाली छात्राओं को और काम करने वाली महिलाओं को लगता था कि इसका संचालक आर्यन सिंह है. मगर लगातार छात्रों के साथ उनकी कुछ अश्लील हरकतों के बाद, जब इस बारे में जांच कराई गई, तो पता चला कि उसका असली नाम मोहम्मद फंटू है. अश्लील हरकत को लेकर जब छात्रा मनिहारी थाना में शिकायत करने पहुंचीं, तो थाने में तैनात एक महिला पुलिस पदाधिकारी ने मोहम्मद फंटू के पक्ष में छात्रा को डरने की कोशिश की, ऐसे आरोप लग रहे हैं. इसके बाद छात्रा डर गई और अपनी दी गई शिकायत वापस ले ली. लेकिन फिर परिजनों के द्वारा दी गई हिम्मत के बाद छात्रा एसपी से मिली और पूरी आपबीती सुनाएं,

छात्राओं को नेपाल ले जाकर अश्‍लील हरकत...

बिहार के कटिहार के एसपी के निर्देश के बाद अब मनिहारी थाना में मामला दर्ज कराया गया है. सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण लड़की भले ही अपना चेहरा धुंधला कर देने की गुजारिश मीडिया से कर रही है, लेकिन उसके बयान यह साफ कह रहा है कि किस तरह से नाम बदलकर एक शख्स कई छात्राओं के साथ गलत करने के प्रयास में था. चर्चा यहां तक है कि छात्राओं को पूर्णिया घूमाने ले जाने के बहाने से नेपाल ले जाया जाता था और उन्हें शराब पीने के लिए दबाब बनाया जाता था. अब 'हिंदू संगठन' के लोग इसे गंभीर विषय मानते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

रिलेशनशिप बनाने के लिए फोर्स किया जाता था

पीड़ित लड़की ने बताया, 'इंस्टिट्यूट में हम लोगों से बेहद गलत तरीके से व्‍यवहार किया जाता था. हम लोगों को रिलेशनशिप बनाने के लिए फोर्स किया जाता था. वह मुस्लिम हैं, हम लोगों को यह पता नहीं था. सर का ओरिजिनल नाम मोहम्मद फंटू है, लेकिन वह अपना नाम आर्यन सिंह बताता था. धीरे-धीरे उनका गाड़ी का नंबर उनका इंस्टीट्यूट का वेलफेयर ट्रस्ट सब कुछ किसी मुस्लिम के नाम पर है. उनका ड्राइवर भी मुस्लिम था. लेकिन वह खुद को हिंदू बताते थे. छात्राओं को वह बहाने से नेपाल भी ले जाते थे और वहां उन्‍हें शराब पिलाकर गलत हरकतें करते थे.'

अब पीड़ित लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है, तो फिर उसे धमकियां मिल रही हैं. पीड़िता ने बताया, 'मेरे साथ और भी लड़कियां थीं, जो मोहम्‍मद फंटू के खिलाफ आवाज उठा रही थीं, लेकिन उन्‍हें डरा दिया गया. मुझे भी धमकियां मिल रही हैं कि तुम्‍हारा करियर बर्बाद कर देंगे. लेकिन मुझे कानून पर विश्‍वास है.'

एसपी कटिहार शिखर चौधरी ने बताया कि पीड़ित लड़की मुझसे आकर मिली थी. संबंधित थाने को इंसेंट किया गया है, जल्द से जल्द FIR दर्ज की जाएगी. लड़की के बयान हम लोग कोर्ट में करेंगे, जिनका भी नाम सामने आएगा, जो भी इसमें दोषी है, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी.